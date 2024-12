Háború :: 2024. december 5. 14:24 ::

A holland védelmi miniszter kibökte: Oroszország harctéri fölénye "akár azt is jelentheti", hogy Ukrajna elveszíti a háborút

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter a hágai parlament e témáról folytatott vitájában kijelentette, hogy véleménye szerint jelenleg egyértelműen Oroszország van fölényben a harctéren, "ami akár azt is jelentheti, hogy Ukrajna elveszíti a háborút".



Zelenszkij és Brekelmans, aki mostantól bizonyára oroszbérenccé vált az igazság kimondása miatt (fotó: ukrán elnöki iroda)

Szavai szerint az oroszok egyre nagyobb teret nyernek keleten, miközben folyamatosan rakétákkal és drónokkal támadják az ukrán villamosenergia-infrastruktúrát. "Oroszország katonai ereje pedig egyre nő" - tette hozzá.

Aggodalmát fejezte amiatt is, hogy Donald Trump januárban hivatalba lépő amerikai elnök "gyors megoldást" ígért az ukrajnai háború lezárására. A miniszter szerint ugyanis a tűzszünet vagy a béke nem vetne véget az orosz fenyegetésnek, mivel a Kreml ezután a balti államok felé fordíthatná a figyelmét.

Brekelmans hangsúlyozta, hogy a holland védelmi ágazat jelenleg elegendő pénzeszközzel rendelkezik Kijev megsegítésére.

"Hollandia továbbra is élen jár az Ukrajnának nyújtott segítségben. 10,4 milliárd eurós katonai segélyt ígértünk" - mutatott rá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány közvetlenül az ukrán védelmi iparba 400 millió eurót fektet be.

(MTI)