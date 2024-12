Háború :: 2024. december 14. 17:50 ::

Zelenszkij NATO-békefenntartókra várva eszkalációval vádolja Moszkvát, mert más országot is bevont a háborúba

Már vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy Oroszország megkezdte az Észak-Koreából átvezényelt katonák bevetését az ukrán erők elleni támadásokban - közölte Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök szombaton a Telegramon.

Az államfő szerint az észak-koreaiakat az oroszországi kurszki régióban vetették be az ukrán erők ellen, egyelőre csak ott, de Kijevnek vannak olyan információi, amelyek arra utalnak, hogy más frontszakaszokon is jelen vannak. A harcokban jelentős számban vesznek részt közlése szerint, de pontos adatot nem mondott. Megjegyezte, hogy a veszteség is számottevő a körükben. "Valójában Moszkva egy másik államot is bevont ebbe a háborúba, és ha ez nem eszkalálása a helyzetnek, akkor mi nevezhető annak?" - kérdezte Zelenszkij.



Fotó: Roberto Schmidt / AFP

A keleti országrészben harcoló ukrán erők Horticja hadseregcsoportja a Telegramon közölte: Donyeck megyében több hadállásból vissza kellett vonulniuk, mert olyan súlyos kár érte őket, hogy tovább már nem voltak tarthatók. Puskine, Piscsane és Sevcsenko településeknél az orosz erők javítottak taktikai helyzetükön - írták.

Az ukrán légierő arról számolt be, hogy az éjjel Oroszország 132 drónt indított el Ukrajna ellen, ebből 58-at a légvédelem lelőtt, 72 pedig eltűnt a radarról.

Az ukrán vezérkar legfrissebb, szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladja a 761 ezret. Az ukrán erők pénteken megsemmisítettek egyebek mellett két orosz harckocsit, 24 tüzérségi fegyvert és 53 drónt.

(MTI nyomán)

Frissítés: Eközben NATO-békefenntartók Ukrajnába küldéséről tárgyalhatnak

Jövő hét szerdán Brüsszelben kerülhet sor a találkozóra Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök között, amely a békefenntartó erők Ukrajnába küldésének lehetőségeiről fog szólni.

Politico szerint a NATO és európai országok vezetői békefenntartó erők Ukrajnába küldéséről kezdtek tárgyalásokba. Az ügyben azután lett előrelépés, hogy Emmanuel Macron francia elnök Varsóba látogatott a napokban.

Jövő hét szerdán Brüsszelben kerülhet sor a találkozóra Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, amely az eddigi béketervekről és a békefenntartó erők Ukrajnába küldésének lehetőségeiről fog szólni.

Wall Street Journal szerint Donald Trump megválasztott amerikai elnök hangsúlyosan üzente az európai partnereknek, hogy vegyék kezükbe az ukrajnai békemegállapodás ügyét. A szerdai találkozóra várják Ruttén és Zelenszkijen kívül Scholz német kancellárt, Macron francia elnököt, Duda lengyel államfőt, valamint Antonio Costa európai tanácsi és Von der Leyen európai bizottsági elnököt. Valószínűleg jelen lesz Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnök is a találkozón.

Donald Tusk lengyel kormányfő ugyanakkor már Macron minapi látogatásán leszögezte: Lengyelország még nem döntött a katonák küldéséről, és erről bármilyen Lengyelországra vonatkozó döntés csak és kizárólag Varsóban születhet.

(Mandiner nyomán)