Háború :: 2024. december 28. 16:23 ::

Zelenszkij: Fico Putyin utasítására nyitott második energiafrontot

Az ukrán elnök azzal vádolta meg szombaton a szlovák kormányfőt, hogy az orosz elnök utasítására második energiafrontot nyitott Ukrajna ellen.

Volodimir Zelenszkij az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: "úgy fest, (Vlagyimir) Putyin arra utasította (Robert) Ficót, hogy nyisson egy második energiafrontot Ukrajna ellen a szlovák emberek kárára". Hozzátette, szerinte "csak ez magyarázhatja, hogy Fico azzal fenyegette meg Ukrajnát: már a téli fűtésidényben elvághatják az országot a létfontosságú elektromosáram-szállítmányoktól, miközben orosz csapások érik az ukrajnai erőműveket és elosztóhálózatot".



Fico és Putyin 2022-én Moszkvában (fotó: Kreml / EPA / EFE)

A szlovák miniszterelnök egy péntek este közzétett Facebook-videóban azt mondta: megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé.

"Január 1-je után megvizsgáljuk a helyzetet, és felmérjük annak lehetőségét, hogy viszonválaszt adjunk Ukrajna számára. Ha elkerülhetetlen, akkor leállítjuk az elektromos áram szállítását Ukrajnába vagy valami más intézkedést hozunk" - közölte Fico.

Szlovákia idén január és november között 2,4 millió megawattóra áramot szállított Ukrajnának, ami az előző év azonos időszakához képest 152 százalékos növekedést jelentett - derült ki a Reuters hírügynökség egy korábbi jelentéséből.

Kijev már korábban bejelentette, hogy nem fogja meghosszabbítani az orosz gáz ukrajnai tranzitjára vonatkozó szerződést, amely december 31-én lejár.

A szlovák miniszterelnök pénteken azt is közölte: az orosz gáz alternatív útvonalakon történő szállítása jelentős többletköltséggel járna. Az ukrajnai tranzit leállítása az Európai Unió versenyképességét is hátrányosan érintené, becslései szerint a 27 tagállamnak az ebből adódó költségei a 120 milliárd eurót is elérhetik a következő két évben - tette hozzá.

Fico vasárnap Moszkvában járt, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Putyin néhány nappal később elmondta, hogy a szlovák miniszterelnök kifejezte készségét arra, hogy hazája az orosz-ukrán tárgyalások helyszínéül szolgáljon. Az orosz elnök hozzátette: Moszkva nem ellenzi ezt a felvetést.

(MTI nyomán)