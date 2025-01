Háború :: 2025. január 11. 09:55 ::

Biden úgy emlékszik, hogy hosszú telefonbeszélgetést folytatott Zelenszkijjel

Joe Biden elnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrajnai államfővel a többi között Ukrajna támogatásáról - közölte az amerikai elnöki hivatal pénteken.

A Fehér Ház közleménye szerint a megbeszélésen szó volt az Egyesült Államok közelmúltban nyújtott katonai segítségéről, köztük a pénteken bejelentett 500 millió dolláros azonnali biztonsági támogatásról, amelynek célja - a tájékoztatás szövege szerint - az ukrán pozíciók erősítése Oroszországgal szemben.

Joe Biden beszámolt az ukrán elnöknek a pénteken bejelentett átfogó, Oroszország ellen hozott szankciós intézkedésekről is, amelyek az orosz kőolaj-termelést és -exportot célozzák - áll a közleményben, amelyben az is olvasható, hogy Joe Biden Ukrajna további segítségét sürgette a telefonbeszélgetés keretében is.

Az elnök helyi idő szerint péntek este újságírók előtt is megemlítette a megbeszélését az ukrajnai elnökkel, amelyet hosszúnak nevezett.

Kifejtette, hogy véleménye szerint, amíg Nyugat-Európát sikerült egységben tartani Ukrajna mögött, addig Ukrajna is képes lehet felülkerekedni, mert a háború Oroszország számára is komoly költségekkel jár.

Ukrajna további támogatásának esélyét illetően a leköszönő elnök azt mondta, hogy reménye és várakozása szerint jelentős számú demokrata és republikánus kongresszusi képviselő és szenátor van az amerikai segítség fenntartása mellett, amennyiben Donald Trump hivatalba lépő elnök a támogatás csökkentését tervezné.

(MTI nyomán)