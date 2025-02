Háború :: 2025. február 6. 21:04 ::

Kiszivárogtatta Trump állítólagos béketervét egy ukrán lap: így lehet vége a háborúnak száz nap alatt

Donald Trump béketerve lényegében készen van, néhány európai diplomata már meg is kapta, így jutott el ukrán vezetőkhöz az amerikai elnök által felvázolt forgatókönyv – állítja az ukrán Sztrana hírlap. A portál szerint Donald Trump 100 nap alatt véget akar vetni a háborúnak, azt is megírták, hogyan.



Fotó: Fb

A Sztrana által megszerzett tervezet szerint Donald Trump az alábbi forgatókönyv szerint teremtene békét:

Február elején telefonon beszél egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról.

Ha sikerül dűlőre jutni, megindítani a békefolyamatot, ezután Volodimir Zelenszkijnek vissza kell vonnia a rendeletet, melyben megtiltja Ukrajnának, hogy Putyinnal tárgyaljon.

Februárban vagy március első felében Trump-Zelenszkij-Putyin közt diplomáciai egyeztetés lenne, két darab kétoldalú, vagy egy háromoldalú találkozó keretein belül. A vezetők ezután egyeztetnék a békeszerződés főbb pontjairól.

Amíg nincs béke vagy tűzszünet, Trump folytatja a fegyverszállításokat Ukrajnának.

Húsvétkor, április 20-án tűzszünet lép életbe a frontvonal minden szakaszán. Az ukránoknak emellett ki kell vonulniuk Kurszk megyéből.

Április végén nemzetközi békekonferencia jönne, Kína, európai országok, harmadik világbeli országok bevonásával.

Minden hadifoglyot elenged mindkét oldal.

Május 9-én a békekonferencia bejelenti, hogy a felek megállapodtak a békekötésben, Ukrajna ezután eltörli a statáriumot és a mozgósítást.

Ukrajna augusztusban elnökválasztást ír ki, októberben pedig parlamenti és önkormányzati választás lesz.

A Trump által felvetett állítólagos békeszerződési javaslat pontjai a következők:

Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, a szövetség ezt explicit megtiltja az országnak. Ukrajna semlegességet fogad.

Ukrajna 2030-ig EU-taggá válik, az unió részt vesz az ország újjáépítésében.

Ukrajna nem csökkenti a haderő méretét, Amerika pedig továbbra is támogatja annak modernizációját.

Ukrajna se katonai, se diplomáciai eszközökkel nem próbálja meg visszaszerezni az elvesztett régiókat. Ehhez nem kell elismerniük az Oroszországi Föderáció fennhatóságát felettük.

Egyes nyugati szankciókat azonnal feloldanának a felek, más szankciók feloldása lassabban, három év alatt történne meg. A szankciók helyett vámok lépnének életbe egyes orosz termékekre.

Az ukrán választásokon indulhatnak olyan pártok, melyek oroszul beszélnek és az Oroszországgal való békés együttélésért politizálnak. Az orosz nyelvhasználat elleni intézkedéseket el kell törölni Ukrajnában.

Kérdés, lesznek-e európai békefenntartók Ukrajna területén, ezzel kapcsolatosan további egyeztetés kell majd. Kijev szerint erre mindenképp szükség van, Oroszország viszont határozottan ellenzi ezt.

Az állítólagos béketervet publikáló Sztrana hangsúlyozta: nem tudják megerősíteni a tervezet hitelességét, így érdemes mindent, ami fenn olvasható, fenntartásokkal kezelni.

Keith Kellogg tábornok, Donald Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalója azt mondta ma: még nincs kész semmilyen tervezet a háború lezárásáról, jelenleg egyeztetések vannak csak „európai érintettségű vezetőkkel.”

Nem zárható ki, hogy egy ilyen "egyeztetés" során készült javaslatot szerzett meg a Sztrana.

Leonyid Szluckijt, az orosz törvényhozás külügyi bizottságának elnöke pedig azt mondta: legkésőbb márciusban találkozhat egymással Trump és Putyin, hogy a békekötésről tárgyaljon, ez az információ egybefügg a Sztrana által publikált tervezet egyes részleteivel.

Szluckij arról viszont nem beszélt, hogy ezen a találkozón Zelenszkij is részt venne, viszont ez még belefér a "két bilaterális találkozó" koncepciójába, melyről a Sztrana is ír, ha Trump Putyinnal és Zelenszkijjel is külön-külön egyeztet.

Zelenszkij persze megint kiakadt, és magyarázatot követel

Volodimir Zelenszkij határozottan kijelentette, hogy semmilyen béketerv nem születhet Ukrajna bevonása nélkül, miután kiszivárgott egy amerikai javaslat a háború lezárására. Az államfő szerint Donald Trump amerikai elnök képes lehet kikényszeríteni a békekötést, de figyelembe kell vennie Ukrajna szuverenitását és prioritásait.

Kijevben újságírói kérdésekre válaszolva Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nyitott a diplomáciára, de egyetlen ország sem hozhat döntéseket az ő részvételük nélkül.

– Nem lehet egy [külső] államok által kidolgozott terv. Közös elképzelésre van szükség partnereinkkel – írta közösségi oldalán a békejavaslatról.

Bár Kijev szerint Washington tisztában van Ukrajna álláspontjával, az ukrán vezetés az amerikai kormány hivatalos állásfoglalására vár a kiszivárgott tervezetről.

Az ukrán álláspont továbbra is az, hogy a béketárgyalások alapját nemzetközi garanciáknak és Ukrajna területi integritásának kell képeznie.

Az elkövetkező hetekben várhatóan további diplomáciai egyeztetések következnek, amelyek meghatározhatják a háborúval kapcsolatos amerikai és ukrán stratégiát, írja a Portfólió.