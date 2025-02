Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. február 13. 17:55 ::

A "könyv népe" a könyvterjesztőket is üldözi - csak februárban három palesztin könyvesboltot zártak be Jeruzsálemben

Az izraeli hatóságok februárban három kelet-jeruzsálemi könyvesboltot zártak be, s tartóztatták le a tulajdonosokat. Az Izrael megszálló, zsidótelepítő és népirtó politikáját bírálni merészelő kiadványokat a zsidó propaganda azonnal antiszemitának és gyűlöletkeltőnek bélyegzi. Miközben a Gázai övezetben 2023. október 7-től mostanáig közel 48 500 palesztin polgári személyt gyilkolt meg a „világ legerkölcsösebb hadserege”, a megszállt Kelet-Jeruzsálemben a rendőrség könyvesboltokat zár be, legutóbb a Tudományos Könyvtárat – írja a wafa.ps és az ultrapal.ultrasawt.com.



A Szaláh ed-Dín utca 19. és 22. alatti könyvesboltokat bezáratta az izraeli rendőrség (fotó: Fb)

Üldözött könyvesboltok Kelet-Jeruzsálemben

A megszállt Kelet-Jeruzsálem nevezetes bevásárlóutcáját, ütőerét, a Szaláh ed-Dín (Szaladin) utcát a Kr. u. XII. században élt sikeres muszlim hadvezérről nevezték el a XX. század elején, amikor még a Szent város és Palesztina török hódoltság volt. Az utcát a Kelet-Jeruzsálemet 1967-ben megszálló, majd 1980-ban annektáló izraeliek sem merték átkeresztelni. Legalábbis eddig. A Nagy Szulejmán szultán építtette jeruzsálemi városfalon kívül futó Szaláh ed-Dín utca (شارع صلاح الدين) elejéről, a Heródes kaputól elindulva rövidesen elérjük a 19. szám alatti Tudományos Könyvesboltot (المكتبة العلمية), ahol a közel-keleti népek civilizációjáról, a térség múltbeli és jelenkori történelmi eseményeiről, irodalmáról és művészetéről, szentföldi, s azon belül kiváló és részletes jeruzsálemi útikönyvek, illetve az arab-izraeli viszályról szóló könyvek és folyóiratok között válogathat az érdeklődő.



Könyvek a Tudományos Könyvesbolt kínálatából (fotó: Fb)

A Tudományos Könyvesboltnak (amelyet esetenként Oktatási Könyvesboltnak is fordítanak) a Szaláh ed-Dín utcában van egy fiókkönyvesboltja, a Jeruzsálem Kulturális Kávéház (مقهى القدس الثقافي), amelynek állandó vendégei között vannak külföldi diplomaták, újságírók és az irodalmi élet ismert alakjai. Ebben az irodalmi kávéházban a betérő vásárolhat vagy egy csésze kávé és tálka sütemény mellett helyben is olvashat könyveket, újságokat, vagy csak beleolvashat könyvekbe, újságokba. Neves palesztin, izraeli és nemzetközi írók, művészek és politikusok meghívásával rendszeresen tartanak itt könyvbemutatókat, előadásokat és író-olvasó találkozókat. A Tudományos Könyvesbolt üzletlánc harmadik boltja a kelet-jeruzsálemi American Colony Hotel épületében van.



A könyvesboltban kávézni, teázni is lehet (fotó: Janív Berman)

Az írott szó a küzdelem bástyája

Az elmúlt néhány nap folyamán a hírekben sokszor szereplő Tudományos Könyvesbolt 38 évvel ezelőtt nyílt meg a megszállt Kelet-Jeruzsálemben, s amely idővel még két fiókkönyvesbolttal gyarapodott. (E sorok írója annak idején ebben a Szaláh ed-Dín utcai könyvesboltban vásárolta a Budapesten féltve őrzött két- és háromkötetes, részletes arab szótárakat.) A könyvesbolt és a kulturális kávézó az elmúlt évtizedekben a megszállt palesztin területeken és Izraelben élő palesztinok, valamint a külföldi diplomaták, újságírók, kutatók és az egyetemi hallgatók fontos kulturális találkozóhelyévé, az izraeli megszállás, a zsidó apartheid és a palesztin nép szülőföldjéről való kiszorítása elleni küzdelem kulturális nemzetközi bástyájává vált.



A Jeruzsálem Kulturális Kávézó/könyvesbolt az utca felől nézve (fotó: Mahmúd Muná)

A kelet-jeruzsálemi Tudományos Könyvesbolt 2011-ben Palesztinában elnyerte a Legjobb Könyvesbolt díjat, míg a londoni Lonely Planet-BBC Worldwide, a világ egyik legnagyobb könyvkiadója a Közel-Kelet harmadik legjobb könyvesboltjának választotta. Ahmad Muná 1984-ben megvásárolta a Palesztina Tudományos (vagy: Oktatási) Könyvesboltot, de nevét megváltoztatta Tudományos Könyvesboltra, mert már akkoriban sem volt tanácsos a palesztin függetlenségi törekvésekre utaló nevet használni.



Ilán Pappé izraeli zsidó történész Izrael és Dél-Afrika – Az apartheid sokszínű arca című könyve a boltban – ez is az „uszító” kategóriába tartozik (fotó: Fb)

Könyvesboltokat feldúlnak, könyveseket bilincsbe vernek

A turisták, illetve – amint azt fentebb már említettük – az Izraelben és a megszállt palesztin területeken akkreditált külföldi diplomaták körében is népszerű könyvtár és a kulturális kávézó, pontosabban az ott terjesztett, de helybeni olvasásra is kínált, Palesztináról, Jeruzsálemről és a jelenleg is zajló Gázai övezetbeli és a ciszjordániai izraeli népirtásról szóló könyvek, folyóiratok már régóta szálkák „a Közel-Kelet egyetlen demokráciája” hatóságainak szemében.



A Tudományos Könyvesbolt gyermekkönyv részlege a zsidójárás után (fotó: Fb)

Február 9-én, vasárnap ebbe a Szaláh ed-Dín el-Ajjúbi utcai könyvesboltba hatolt be az izraeli rendőrség, dúlta fel a könyvespolcokat, raktárt, s foglalt le több tucat angol, német, francia és arab nyelvű, az izraeli hatóságok által „uszítónak”, illetve a „terrort támogatónak” minősített könyvet, köztük egy gyermekeknek szánt kiadvány több példányát. A terrorállam rendőrsége a népszerű könyvesbolt és kulturális kávézó tulajdonosait, Mahmúd Munát és Ahmad Munát is letartóztatta (lásd videónkat). Február 11-én a rendőrség kérésére a jeruzsálemi táblabíróság elrendelte Mahmúd Muná és unokaöccse, Ahmad Muná ötnapos házi őrizetét, illetve 20 napos távoltartását a könyvesboltokból.

فيديو | محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، مددت اعتقال محمود وأحمد منى، مالكي "المكتبة العلمية" الشهيرة في شارع صلاح الدين حتى يوم غدٍ الثلاثاء، حيث سيتم الإفراج عنهما بشروط مقيّدة pic.twitter.com/8ZCUXatYp5 February 10, 2025

Egyébként elképesztő, hogy a népirtó Izrael hatósága a két palesztin könyvest a „békés egymás mellett élés megzavarására alkalmas és a terrorizmust támogató” kiadványok forgalmazásával vádolja, miközben az izraeli hadsereg népirtást hajt végre a Gázai övezetben, s a világ közömbösségét kihasználva most már Ciszjordániában is. Mondjuk, ez a tendencia a budapesti kormány által kézi vezérelt Kossuth Rádióban is megfigyelhető, amikor a népirtás és a megszállás ellen küzdő Iszlám Ellenállási Mozgalmat (Hamász) állandóan terroristázzák a pártkáder hírszerkesztők és a különféle Közel-Kelet-„szakértők”.



Mahmud Muná (balról) és unokaöccse, Ahmad Muná bilincsbe verve a jeruzsálemi bíróságon (fotó: Fb)

Nyugati diplomaták kiállása a meghurcolt könyvesek mellett

Február 11-én, kedden Mahmúd Muná és Ahmad Muná letartóztatásának meghosszabbításáról, pontosabban az azt végül elutasító bírósági tárgyaláson a meghurcoltakat támogatandó megjelent Hollandia, Nagy-Britannia, Belgium, Brazília, Franciaország, Svájc, Írország és Svédország egy-egy Izraelben akkreditált konzulja, illetve más magas beosztású diplomatája. Magyarországi diplomatát a sajtótudósítók nem láttak a bíróság épületében… Franciaország jeruzsálemi főkonzulátusa még a keddi tárgyalás előtt, február 10-én az Fb-oldalán többi között ezt írta

Az izraeli rendőrség tegnap este rajtaütésszerűen behatolt a kelet-jeruzsálemi Tudományos Könyvesboltba (pontosabban két könyvesboltba – H. J.), letartóztatta azoknak igazgatóit, Ahmad és Mahmúd Munát. A rangos jeruzsálemi könyvesbolt és kulturális intézmény elleni támadások a szólásszabadság és az alapvető demokratikus értékek otromba megsértését jelentik.



Nyugati országok diplomatái a tárgyalásra várakoznak a jeruzsálemi bíróság folyosóján – magyar diplomatát nem látunk közöttük (fotó: Fb)

Az Óvárosban is letartóztatták a könyveseket

A Szaláh ed-Dín utcai Tudományos Könyvtár vasárnapi bezárását megelőzően, február 2-án Jeruzsálem Óvárosában, a Khán ez-Zejt utcában egyszerre két könyvesboltban is házkutatást tartott az izraeli rendőrség. Hisám el-Akramávit, az egyik könyvesbolt tulajdonosát 11 napra letartóztatták, majd házi őrizetbe helyezték, s az üzlet ajtajára „uszító könyvek forgalmazása” miatt egy hónapra lakatot tettek.

Hering József – Kuruc.info