Háború :: 2025. február 13. 18:03 ::

Ukrán találékonyság: nem adjuk fel a területeinket... csak "elhalasztjuk a visszaszerzésüket"

Ukrajna biztosan nem fogja feladni a területeit – jelentette ki Kira Rudik ukrán parlamenti képviselő egy interjúban. Arról is beszélt, nem bízik abban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök be fogja tartani, bármit is ígér meg a háború lezárása érdekében.

– Honnan tudjuk, hogy Putyin tényleg békét akar és tárgyalni akar? És micsoda, kicsoda biztosítja majd, hogy Putyin betartja, amit ígér?” – vetette fel a kérdést az ukrán politikus.

Arra is kitért, hogy ha Ukrajna és Oroszország tárgyalni kezd, "Kijev nem fogja feladni a területeit az oroszoknak".

Hozzátette azonban:

lehet, hogy elhalasztjuk azt a célt, hogy visszaszerezzük őket.

Rudik végül arról beszélt: el tudja képzelni, hogy hamarosan tényleg lesznek orosz-ukrán tárgyalások, de a sikerhez kell az európai vezetők és az USA segítsége is.