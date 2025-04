Háború, Videók :: 2025. április 14. 12:25 ::

Porig rombolták Torecket, drámai felvételen az orosz pusztítás

Az utóbbi időben az orosz csapatok sikerrel nyomulnak előre Konsztantyinovka irányába. Mind délről – a Pokrovszk és Toreck közötti területen –, mind pedig Torecktől északnyugatra.

Délen az elmúlt héten meglehetősen gyorsan haladtak – elfoglalták Alekszandropolt, Pantelejmonovkát, és gyakorlatilag teljesen megszállták Kalinovót. Ezek mind a Konsztantyinovka–Donyeck útvonal mentén található települések. Jelenleg Sztara Nyikolajevka és Valentyinovka megközelítési útvonalain folynak harcok.

A washingtoni Hadtudományi Intézet Ukrajnáról szóló legfrissebb összefoglalójában azt írja, hogy az oroszok megközelítették Nelelovka falut, amely Konsztantyinovka déli külvárosához, Ivánopolhoz kapcsolódik. Nem tudni, sikerült-e ott megvetniük a lábukat, de vannak felvételek orosz ejtőernyősökről és az ellenük irányuló ukrán csapásokról.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a front közeledik a városhoz. Egy Alex fedőnevű ukrán tiszt szerint Konsztantyinovkába Toreck felől már orosz drónok repülnek be, köztük optikai kábellel működők is, amelyeket a Kurszki területről átdobott tapasztalt egységek irányítanak. „Megpróbálják kiiktatni a logisztikát és akadályozni a városon belüli mozgást, ahogy az Pokrovszkban is történt” – jelentette ki Alex.

Hogy hogyan néz ki most a korábban 31 ezer ember által lakott Toreck, az alábbi légi felvételeken jól látható:

(Index nyomán)