Mi rejlik a húszik "kapitulációja" mögött, avagy álmodik a (jenki) nyomor

Donald Trump nagy mellénnyel fogadkozott, hogy egyszer s mindenkorra felszámolja a húszik jelentette fenyegetést Izraelre nézve, helyreállítja a Vörös-tengeren a szabad hajózást, megtöri Elát izraeli kikötő húszi blokádját, és biztosítja a Szuezi-csatorna zavartalan használatát. Valójában mindebből semmi nem valósult meg. Trumpnak beletört a bicskája a húszikba, akik bebizonyították, hogy mi mindenre képes az elszántság, a kitartás és a bátorság.

Az amerikai fősodratú média beszámolói és a katonai szaksajtó elemzései alapján mostanra nagyjából kiderült, hogy mi okozta az utóbbi évtized legnagyobb amerikai flottafelvonulásának szánalmas kudarcát.

Trump eredményeket akart egy hónapon belül, de miután elköltött több milliárd dollárt, elveszített több drónt és két repülőgépet, de a húszik még mindig visszalőttek, ez nagyon nem tetszett neki. Így aztán kéthónapnyi kínlódás után bejelentette, hogy a húszik kapituláltak, majd fülét-farkát behúzva elpucolt a hadszintérről.



Trump párhuzamos valósága: „A húszik egyszerűen megadták magukat. Már nem akarnak tovább harcolni.” Asmongold reakciója magáért beszél

„Az USA azt remélte, hogy 30 napon belül légi fölényt ér el Jemen felett, és eléggé meg tudja bénítani a húszik légvédelmi rendszereit ahhoz, hogy megkezdhesse az új szakaszt, amely a hírszerzés, a felderítés és a magas rangú húszi vezetők megfigyelésének fokozására összpontosít, hogy célba vehesse és megölhesse őket. (…) A légicsapások több parancsnoki és irányító létesítményt, légvédelmi rendszert, fejlett fegyvergyártó létesítményt és fejlett fegyverraktárat semmisítettek meg, és több száz húszi harcost és számos húszi vezetőt öltek meg.

Emellett a húszi ballisztikus rakéták kilövései 87%-kal, míg a drónjaikról indított támadások 65%-kal csökkentek e műveletek kezdete óta. (…) A kormányzat fogadkozik, hogy addig folytatja a hadjáratot, amíg a húszik nem tudják többé támadni a vörös-tengeri hajózást. (…) A húszik azonban már régóta bizonyították, hogy rendkívül ellenállóak, mélyen a föld alá temetik a felszereléseiket, és továbbra is kapnak utánpótlást Irántól. Ellenálltak a Szaúd-Arábia által a felszámolásukra indított, évekig tartó hadjáratnak, és a Biden-kormányzat több mint egy éven át támadta őket, korlátozott eredménnyel. (…) Annak ellenére, hogy a belső értékelések megkérdőjelezik a kampány hatékonyságát, a Trump-kormányzat többször is azt állította, hogy az eddig rendkívül sikeres volt. Pete Hegseth védelmi miniszter márciusban „pusztítóan hatékonynak” nevezte azt. Trump márciusban azt posztolta az X-en, hogy a húszikat „megtizedelték”, és képességeik „gyorsan megsemmisülnek”. (Houthis’ successful targeting of US drones is hampering Trump’s mission to kill group’s senior leadership, cnn.com, 2025.04.25.)

„Május 4-én egy húszi rakéta csapódott be a Ben Gurion repülőtér közelében, ami azt bizonyította, hogy a csoport képes áthatolni az izraeli Vaskupola és THAAD rakétavédelmi rendszereken. Válaszul Izrael és az Egyesült Államok a húszik állásait, valamint a jemeni civilek számára létfontosságú infrastruktúrát, köztük a hodeidai kikötőt és a szanaai repülőteret püfölte. Az Egyesült Államok március 15. óta minden éjszaka bombázta Jement, az amerikai állások közvetlen fenyegetésének hiánya ellenére is. (...) A húszik amerikai bombázása már több mint 3 milliárd dollárba került, valamint hét MQ-9 Reaper drónba, amelyek egyenként több millió dollárt érnek…” (Trump deal with the Houthis: Declare victory and go home?, responsiblestatecraft.org, 2025.05.06.)



Az USA-nak 200 Reaper drónja volt, amelyek a leghatásosabbak közé tartoznak a világon. Ebből a jemeni haderő lelőtt 21-et, megsemmisítve a Reaper-drónállomány 10 százalékát

„Az Egyesült Államok még csak légi fölényt sem alakított ki a húszik felett. Ehelyett, ami a jemeni csoport elleni 30 napos fokozott hadjárat után kialakult, az egy újabb költséges, de eredménytelen amerikai katonai szerepvállalás volt a régióban. A húszik több amerikai MQ-9 Reaper drónt lelőttek, és továbbra is lőtték a Vörös-tengeren lévő hadihajókat, köztük egy amerikai repülőgép-hordozót. Az amerikai csapások pedig csak az első hónapban mintegy 1 milliárd dollár értékben égették el a fegyvereket és lőszereket. Több amerikai F-16-os és egy F-35-ös vadászgépet majdnem eltalált a húszi légvédelem, ami reálissá tette az amerikai áldozatok lehetőségét – mondta több amerikai tisztviselő.” (Why Trump Suddenly Declared Victory over the Houti Militia, nytimes.com, 2025.05.12.)

„A húszik légvédelmi képességei nagyrészt kezdetlegesek, de ez is teszi őket egyedülálló és bosszantó kihívássá az amerikai harci repülőgépek számára. Főként mobil rendszerekből állnak, gyakorlatilag bárhol megjelenhetnek, megzavarva a gondosan kidolgozott küldetésterveket. Sokan közülük improvizáltak is, nem hagyományos passzív infravörös érzékelőket és összeeszkábált levegő-levegő rakétákat használnak, amelyek alig vagy egyáltalán nem adnak korai figyelmeztetést a fenyegetésről, nem is beszélve a beérkező támadásról. (…) Ha a húszik képesek lettek volna lelőni egy F-35-öst, vagy akár egy nem lopakodó amerikai vadászgépet, vagy csak súlyosan megrongáltak volna egyet bármilyen okok kombinációjából, az nagy propagandatett és megalázó lett volna az Egyesült Államok számára. Ha egy pilóta meghalt vagy fogságba esett volna, az még megalázóbb dimenziót adott volna az incidensnek. (…) További részletek derülhetnek ki arról, hogy a húszik valójában milyen közel kerültek ahhoz, hogy lelőjenek egy F-35-öst vagy más, személyzettel felszerelt amerikai repülőgépet. Ami már most kiderült, hogy a jemeni harcosok megmutatták, hogy a mobil légvédelmi rendszerek, különösen az infravörös érzékelő és követő képességet kihasználó rendszerek milyen valós fenyegetést jelenthetnek még a fejlett lopakodó repülőgépek számára is.” (How The Houthis’ Rickety Air Defenses Threaten Even The F-35, twz.com, 2025.05.14.)

Tekintettel az F-35 globális üzleti értékére, Trump természetes lépése volt a kampány befejezése. Az F-35-ös jemeni lelövése több milliárdos pénzügyi veszteséget okozhatott volna a Lockheednek, az amerikai légierőt érő presztízsveszetségről nem is beszélve.

Trump bombázta Jement, a húszik pedig a középső ujjukat mutatták neki. A húszi rakéták és drónok kiszipolyozták a Pentagon kasszáját. Miközben olcsó alternatívát keres, az amerikai hadsereg „legatyásodott” a húszi támadások elhárítása közben. (Cheap Houthi Drones Are Draining the Pentagon’s Coffers, newlinesmag.com, 2024.07.29.)



A Pentagon szerint a húszik verhetetlenek maradnak, a jemeni amerikai légicsapások nem voltak túl sikeresek, és kezdenek kifogyni a távolsági lőszerből, ami sebezhetővé teheti az USA-t Kínával szemben

Úgy tűnik, hogy a húszikkal lezajlott csetepaték csak egyfajta edzésként szolgáltak az USA számára, hogy felmérje, hogyan járna egy Iránnal vívott valódi háborúban. A jelentések szerint még a bunkerromboló bombákkal sem tudtak behatolni a húszik földalatti raktáraiba, és nem tudtak megbízható hírszerzési adatokat gyűjteni a stratégiai pozíciók azonosításához, mivel a Reaper drónjaikat folyamatosan lelőtték. És most Jemenről beszélünk, a világ egyik legszegényebb országáról, ahol gyakorlatilag nincs megfelelő légvédelem. Irán a 100x szteroidos Jemen. Az alagúthálózatai sokkal fejlettebbek, hegyekbe vájtak, és zord terepen rejtőznek.

Egy másik, sokkal fontosabb szempont a húszikról: ők azok, akik a blokádjukkal egymagukban tönkretették a globális kereskedelmi rendszereket, és bebizonyították, hogy az USA képtelen a kereskedelmi útvonalak őrzésére. Ezért az egész földgolyó hirtelen a decentralizáció és a regionális kereskedelem felé fordult vissza. Ez a legrosszabb az USA számára. Mindezt a húszik fillérekből érték el, szemben a milliárdokkal, amelyeket az USA-nak kellett költenie ellenük (és mégis kudarcot vallott). Irán a húszikhoz képest egy szuperhatalom. Ez egy olyan harc, amelyet az USA hadserege még akkor sem nyerhet meg, ha a saját szövetségeseit is belerángatja. Az összes „csodafegyverük” botrányosan túlárazott, amelyeket fillérekből lehet ellensúlyozni. A húszik ezt is bebizonyították.

Ez az, amiért Kína támogatja őket (US says Chinese satellite firm is supporting Houthi attacks on US interests, reuters.com, 2025.04.17.), és ez még rosszabb a zsidóknak, mert a húszik módszerei és technológiája terjed az egész Közel-Keleten, miután mindenki láthatta, hogy mennyire sikeres. Ezért próbálják a zsidók ilyen kétségbeesetten teljesen likvidálni Palesztinát. Tik-tak. Az óra ketyeg számukra, de nem azokért az okokért, amelyeket a legtöbben gondolnak. A katonai-ipari komplexumról (MIC) bebizonyosodott, hogy egy teljesen elavult koncepció, és ettől a globohomo maga alá csinált ijedtében.

Bebizonyosodott az is, hogy a repülőgép-hordozók a haditechnológia mostani szakaszában már egyszerűen papírnehezéknek számítanak, hacsak nem ontanak ki magukból százszámra drónokat, de az amerikai katonai beszállítók drónjai darabonként 30 millió dollárba kerülnek a 20-50 ezer dolláros iráni shaheddel szemben. Amerika megnyomorodott a drónháborúban, éppen a MIC miatt, amely oly régóta kiszipolyozza. Oroszország és Kína rengeteg időt és pénzt fordít „repülőgéphordozó-gyilkos” rakéták kifejlesztésére. Szakértők elemzése szerint a hordozók ma nagyon sebezhetőek az orosz és kínai hiperszonikus rakétákkal szemben.



Pete Hegseth szerint Kína 20 perc alatt elsüllyesztheti az egész amerikai repülőgéphordozó-flottát

De nem csak a repülőgép-hordozókról van szó. Az USA és általában a Nyugat nem rendelkezik olcsó haditechnikával a drónok ellen. Ami készleteik vannak, azok rendkívül korlátozottak a túlárazás, a mérnöki túlmunka, az erőforráshiány és a korlátozott gyártási mennyiségek miatt. Eközben a húszik „gagyi” rakétákat gyártottak a barlangjaikban, amelyek lelövéséhez milliókba kerül egy ellenrakéta felhasználása. Rakétákat sokkal egyszerűbb és olcsóbb elkészíteni, de rendkívül költséges ellenük védekezni.

Tulajdonképpen ezért kellett az USA hadiflottájának kivonulnia a húszi hadszíntérről. Kifogytak a lőszerből, és nem tudtak elég gyorsan feltöltődni. Hatalmas logisztikai megterhelést jelent egy flotta fenntartása az amerikai partoktól távol. Minden hordozó teljes ellátással és felszereléssel együtt 20 milliárd dolláros beruházást jelent. Oroszország eközben elrendelte a teljes visszatérést a szovjet korszak katonai filozófiájához. Feladja a nyugati módszertan korábbi átvételét, miután rájött, hogy az katasztrofális kudarcot vallott a húszikkal szemben.

A stratégiai egyensúly már akkor felborult, amikor az irániak bebizonyították a rakétáik hatékonyságát Izrael ellen, és közvetve a húszikon keresztül az USA ellen. A Tel-Aviv elleni jemeni csapást egy olyan rakéta tette lehetővé, amely áthatolt 4 rakétavédelmi rétegen (1. réteg = Dávid Parittyája 2. réteg = THAAD 3. réteg = Patriot-rendszer 4. réteg = Vaskupola). A Fattah-2 hiperszonikus cirkálórakéta az egyik iráni rakéta, amely képes erre. Hacsak Izrael nem jelenti be hivatalosan nukleáris képességét és szándékát, hogy azt Irán ellen használja, máris elvesztette katonai előnyét, és ezt soha nem fogja megtenni, mert ezzel minden indokot megadna Iránnak az atomfegyverkezésre.

Az üzenet az amerikaiaknak szól: ha háborút indítanak, elveszítik a versenyt Kínával. Ha a Közel-Keleten Irak és Afganisztán miatt 20 évre elakadtak, Iránnal legalább 50-re elakadnának, és akkor nem lennének képesek Ázsiára koncentrálni. Nincs olyan forgatókönyv, amelyben az USA bármit is nyerne az Irán elleni háborúból, éppen ellenkezőleg: csak jelentősen gyengítené a hatalmát. Rendkívül naiv dolog azt gondolni, hogy az USA apokaliptikus civil áldozatok nélkül legyőzhetné Iránt, és ehhez izraeli stílusú szőnyegbombázást kellene végrehajtani a városok ellen, és még ez sem garantálja, hogy az iráni kormány engedne. Nagyon is tévedhetek, de úgy tűnik, hogy Trump tartózkodni fog minden olyan nagy háborútól, amely végleg romba döntené az örökségét. Egyrészt, ha a húszik képesek rakétákat zúdítani a Ben Gurion repülőtérre és az izraelieket bombabunkerekbe üldözni, akkor elképzelhetjük, hogy mire lenne képes Irán.

Nem tűnik valószínűnek, hogy az USA Irakkal, Afganisztánnal vagy akár Vietnámmal és Koreával ellentétben valaha partra szálljon Iránban, amely egy nagy ország, jelentős erőforrásokkal. Eddig egyetlen amerikai elnök sem szállt szembe közvetlenül Iránnal Jimmy Carter sikertelen túszmentését kivéve, és még a B-kategóriás westernfilmekben alakított „keményfiú” szerepeire nosztalgiával visszagondoló Ronald Reagan is csak Szaddám közbeiktatásával támadta meg Iránt, ami egy 10 éves háborút jelentett nagy áldozatokkal. Szinte közvetlenül azután, hogy az irániaknak sikerült kiszabadulniuk a nyugati ellenőrzés alól a sah megbuktatásával (1979), az új kormány még gyenge volt, de Irak mégsem tudott néhány kilométernél messzebbre behatolni Iránba.

Nyilvánvaló, hogy az USA sem járna jobban, így a szárazföldi bevetés teljesen kizárt, a légicsapások pedig az Irán körüli összes amerikai katonai támaszpont megsemmisítését eredményeznék, mivel Irán már bebizonyította, hogy képes lenne rá. Az az elképzelés, hogy az amerikaiak csak úgy berepülhetnének Iránba, valószínűleg szintén kudarcot vallana, ugyanúgy, mint legutóbb, amikor Izrael próbálkozott ezzel amerikai F-35-ösökkel. Minden amerikai kormányzat háborús játékokat szimulált Iránnal 9/11 óta, és sohasem tudtak nyerni. Ezért nem támadták meg Iránt. Netanjahu évtizedek óta rázza az öklét, hogy tegyék meg, és a jenki szajha mindent megtesz ugyan Izrael kedvéért, de öngyilkos azért mégsem akar lenni.



A jemeni intenzív légitámadások miatt az amerikai repülőgép-hordozó elhagyja a hadszintért

Így valószínű, hogy Trump fenyegetései Irán szétrobbantásáról csak üres blöffölés a részéről. Trump szeret fenyegetőzni, ez is része az általa művelt átverés művészetének. Iránt azért fenyegeti, hogy segítsen Izraelnek a gázai népirtásában, és hogy Irán ne válaszoljon a sok atrocitásra, amelyet a zsidók elkövetnek. Trump azt akarja, hogy Irán azt higgye, az USA a támadás pszichikai határán áll, de az elemzők többsége szerint nem eszik olyan forrón a kását. Eléggé kétséges, hogy Trump egy végtelen háborúba akarja vezetni országát az uralkodása alatt. Netanjahunak azt mondta, hogy fejezze be a munkát, pénzt és fegyvereket is adott neki hozzá, de ő maga személy szerint inkább kimarad belőle. Leginkább azzal segíti Izraelt, hogy úgy beszél Gázáról, mintha elkerülhetetlen lenne, hogy Riviéra legyen belőle.

A húszi/Szuez-kaland teljesen megsemmisítette a nyugati globális hegemóniát minden gyakorlati, érvényesíthető formában, örökre. Képzeljük el ezt: egy többnemzetiségű harci koalíció, amely egy több mint 50 egységből álló repülőgéphordozó-csoport alkot, naponta korlátlan számú F-18-as bevetést indítva, kiegészítve a Tomahawk cirkálórakéták közel azonos kilövésével, mint amenyit az USA a „Sivatagi vihar” hadműveletben használt, abszolút semmit sem tudott tenni a Szuezi-csatorna történelmi lezárásának feloldására, és minimális kárt okozott Jemenben, a bolygó szó szerint utolsó GDP-helyén.



Az amerikaiakkal történt megállapodásuk ellenére a húszik folytatják az Izrael elleni támadásaikat

A legsúlyosabb, legimpozánsabb fenyegetés, amelyet a Nyugat valaha is megtehetett, miszerint „mi üveggé bombázunk titeket egy repülőgéphordozó harccsoporttal és B2-es lopakodó bombázók csapásaival, és semmit sem tudtok tenni ellene”, visszavonhatatlanul lelepleződött, mint a „papírtigris” szó szerinti definíciója. Minden mércével mérve a „repülőgéphordozó által történő üveggé bombázás” mint fenyegetés az összes nyugati, nem nukleáris fenyegetés maximuma volt. Nem létezik további „eszkaláció” a tényleges atomfegyvereken kívül, miután kijátszották a „repülőgéphordozó-harccsoport” kártyát. Tehát bármilyen gyakorlati vagy alkalmazható értelemben ennek vége.

Ezt kénytelen-kelletlen immár az amerikaiak is elismerik.

„Diplomáciai” céllal avatkoztunk be Jemenben, nem pedig azért, hogy erőinket egy elhúzódó konfliktusba keverjük. Erőinknek alkalmazkodniuk kell egy olyan világhoz, ahol olcsó drónok és széles körben elérhető cirkálórakéták képesek kárt okozni eszközeinkben és csapatainkban. A tenger, a levegő és a világűr feletti amerikai dominancia kora lejárt, és az Egyesült Államoknak és hadseregének alkalmazkodnia kell.” (JD Vance beszéde az amerikai haditengerészeti akadémián, 2025.05.23.)

Mindeközben tegnap, mintha mi sem történt volna…

„Diadalmaskodva az elnyomott palesztin népért és mudzsahedjeikért, és elutasítva a cionista ellenség által népünk ellen a Gázai övezetben elkövetett népirtás bűntettét. A jemeni fegyveres erők rakétaereje egy hiperszonikus ballisztikus rakétával konkrét katonai műveletet hajtott végre az izraeli „Ben Gurion” nevű Lod repülőtér ellen, a megszállt Jaffa területén. A hadművelet sikeresen elérte célját, aminek következtében több millió bitorló cionista rohant az óvóhelyekre, és a repülőtér leállt. A jemeni fegyveres erők megerősítik, hogy továbbra is tiltják a Lod repülőtérre irányuló légi forgalmat, és hogy a legtöbb légitársaság az elmúlt napokban eleget tett a tilalomnak, ami jelentősen befolyásolja a légi forgalmat az említett repülőtéren. A népünk ellen a Gázai övezetben elkövetett mindennapos mészárlások arra késztetik Jement, büszke népével, hűséges vezetésével és mudzsahed hadseregével, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyen és dolgozzon a katonai műveletek fokozásán, amelyek célja a Gáza elleni agresszió leállítása és az ostrom feloldása.”

Ezzel a húszik ismét bebizonyították, hogy ha az egész umma gyalázatosan le is szerepelt az utóbbi másfél évben Izraellel és nyugati csatlósaival szemben, a Hamász mellett egyedül, ők továbbra is állják a sarat.

