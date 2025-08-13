Háború :: 2025. augusztus 13. 14:43 ::

Nagy nehezen az izraeli vezérkari főnök is rábólintott Netanjahu újabb gázai kalandjainak terveire

Éjal Zamir izraeli vezérkari főnök lényegében jóváhagyta a Gázai övezetet érintő műveletekről szóló tervet a zsidó állam hadseregének szerdai bejelentése szerint.

Zamir az elképzelésre a reggel folyamán, katonai és hírszerzési vezetők részvételével tartott egyeztetésen bólintott rá, amelyen megvitatták a hadsereg legutóbbi műveleteit is, köztük a Gázaváros Zejtún nevű külső kerülete ellen kedd este kezdődött légicsapásokat is.

A The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli lap úgy tudja, a vezérkari főnök és a hadsereg más parancsnokai várhatóan csütörtökön mutatják be a Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveket Jiszráel Kac "védelmi" miniszternek.

A Times of Israel című lap azt közölte, hogy a megbeszélésen a vezérkari főnök hangsúlyozta a fegyveres erők felkészítésének fontosságát, valamint előkészületeket javasolt a tartalékosok mozgósítására is.

Az izraeli biztonsági kabinet által a múlt héten jóváhagyott terv szerint a hadsereg lépésenként átvenné az irányítást Gázavárosban, miközben - állításuk szerint - humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.

Zamir korábban bírálta a gázai hadműveletek kiterjesztéséről - a többi között Gázaváros elfoglalásáról szóló - terveket, azt kifogásolva, hogy az újabb hadművelet kimeríti az izraeli erőket, és veszélyeztetheti a mintegy húsz, még élő túsz életét, miközben súlyosabb logisztikai és morális felelősséget ró a katonákra.

Gázavárost a hadsereg nem sokkal a gázai háború 2023. októberi kitörése után elfoglalta, ám később kivonult onnan.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: