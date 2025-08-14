Háború :: 2025. augusztus 14. 21:38 ::

ENSZ-főtitkár: Izrael és Oroszország is felkerülhet a háborús időben nemi erőszakért felelős országok listájára

Arra figyelmeztette Oroszországot és Izraelt csütörtökön az ENSZ-főtitkár, hogy felkerülhetnek azon országok listájára, amelyeket háborús időben elkövetett nemi erőszakért tesznek felelőssé.



Palesztin foglyok elleni nemi erőszakot megörökítő felvételből származó képernyőfénykép, melyet a Channel 12 izraeli tévécsatorna tett közzé tavaly

A témával foglalkozó éves jelentésben, amelynek listáján jelenleg 63 ország vagy szervezet szerepel, António Guterres főtitkár azt írta, hogy a világszervezet "megfigyelés alá vette" a két országot.

"Tekintettel azokra a nagy aggodalmakra, amelyeket a nemi erőszak bizonyos, az ENSZ által rendszeresen dokumentált formái váltanak ki, Oroszország és Izrael felkerülhet a listára a jövő évi jelentésben" - írta a világszervezet főtitkára.

Oroszországot illetően Guterres az ukrán hadifoglyok ellen fogdákban elkövetett túlkapásokra vonatkozó "hiteles információkat" említett. Izrael és a palesztin területek kapcsán pedig "súlyos aggodalmát fejezte ki az izraeli fegyveres és biztonsági erők tagjai által több börtönben, egy fogdában és egy katonai támaszponton elkövetett erőszakcselekményekre vonatkozó, hiteles információk miatt".

Danny Danon, Izrael állandó ENSZ-képviselője a jelentésre úgy reagált, hogy az ENSZ "jobban tenné, ha a Hamász által elkövetett megdöbbentő háborús bűnökre és nemi erőszakra, valamint valamennyi izraeli túsz kiszabadítására összpontosítana". "Izrael nem bújik ki állampolgárainak megvédelmezése alól, és a jövőben is a nemzetközi jognak megfelelően jár el" - tette hozzá.

Orosz részről az AFP francia hírügynökség megkeresésére egyelőre nem reagáltak Guterres közlésére.

A jelentésben az ENSZ bírálta, hogy világszerte 25 százalékkal nőtt a nemi erőszak háborús taktikaként, kínzásként, terrorista eszközként és politikai megtorlásként történő alkalmazásának száma. A Hamász is a nemi erőszak alkalmazásával vádolt fegyveres szervezetek között szerepel, egyebek mellett az Izraellel szembeni mostani konfliktust kiváltó, 2023. október 7-i támadás során elkövetett bűncselekmények kapcsán.

(MTI nyomán)