Háború :: 2025. szeptember 10. 12:25 ::

Moszkva is elítélte a dohai zsidó merényletet

Nyilatkozatban ítélte el szerdán a katari fővárosban, Dohában végrehajtott izraeli légitámadást az orosz külügyminisztérium.

A tárca emlékeztetett rá, hogy Izrael kedden légicsapások sorozatát hajtotta végre a Doha lakónegyedében lévő épületek ellen, amelyek célpontjai a palesztin Hamász mozgalom magas rangú vezetői voltak. A támadás következtében hat ember, köztük a katari belügyminisztérium egyik alkalmazottja életét vesztette, többen pedig megsebesültek.

"Oroszország a történteket a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmánya súlyos megsértésének, a független állami szuverenitás és területi integritás megszegésének, valamint a közel-keleti helyzet további eszkalációjához és destabilizációjához vezető lépésnek tekinti. Az Izraelben ellenségnek és ellenfélnek tekintett személyekkel szemben ilyen módszerekkel folytatott küzdelem a leghatározottabb elítélést érdemli" - hangzik az állásfoglalás.

Az orosz diplomáciai tárca rámutatott, hogy Katar kulcsszerepet játszik a Hamász és az izraeli vezetés közötti, a Gázai övezetben közel két éve dúló háború beszüntetéséről és a fogva tartott személyek szabadon bocsátásáról szóló közvetett tárgyalásokban, az ellene végrehajtott rakétatámadás pedig nem értelmezhető másként, mint olyan akcióként, amely a béke megteremtését célzó nemzetközi erőfeszítések aláásására irányul.

Moszkva a nyilatkozatban ismételten felszólította az összes érintett felet, hogy tanúsítsanak felelősségteljes magatartást, és kerüljenek minden olyan cselekményt, amely a helyzet romlásához vezethet a palesztin-izraeli konfliktusban, és megnehezítheti a politikai rendezést. A dokumentum szerint Oroszország ismételten megerősíti elvi és következetes álláspontját, miszerint a Gázai övezetben haladéktalanul tűzszünetet kell kötni, és nincs alternatívája a palesztin probléma jól ismert nemzetközi jogi alapokon történő, átfogó megoldásának,

(MTI)