Trump sajnálja Izrael katari "békecsináló" támadását

Donald Trump amerikai elnök sajnálatát fejezte ki kedden, miután Izrael Katar területén hajtott végre célzott támadást a Hamász ellen, ugyanakkor a palesztin terrorszervezet kiiktatását "jó célnak" nevezte.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán írt bejegyzésében leszögezte: nem szolgálja sem Izrael, sem Amerika céljait az egyoldalúan végrehajtott bombatámadás az Egyesült Államok szoros szövetségese, Katar, egy szuverén ország területe ellen. Hangsúlyozta egyben, hogy keményen dolgozik a béke érdekében.

Donald Trump beszámolt arról, hogy amint tudomást szerzett az izraeli támadás tervéről, utasította közel-keleti megbízottját, Steve Witkoffot, hogy értesítse a katariakat a küszöbön álló támadásról, ám annak megállításához már késő volt.

Az amerikai elnök közölte azt is: az izraeli katonai akciót követően egyeztetett Katar emírjével és miniszterelnökével, akiket arról biztosított, hogy a jövőben hasonló eset nem fog megtörténni. Hangsúlyozta, hogy Katarra az Egyesült Államok szoros szövetségeseként és barátjaként tekint. Az elnök bejelentette, hogy utasítást adott Marco Rubio külügyminiszternek az Egyesült Államok és Katar között kidolgozott védelmi együttműködési megállapodás véglegesítésére.

Donald Trump közleménye szerint a katonai akciót követően beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is, aki "megerősítette a béke iránti elkötelezettségét".

"Úgy hiszem, hogy ennek a sajnálatos esetnek lehetőségként kell szolgálnia a békéhez" – fogalmazott az amerikai elnök.

(MTI)

