Háború :: 2025. október 8. 19:43 ::

Babis: egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának

Amennyiben az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tagja lesz a jövőbeni kormánynak, Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának fegyverekre - jelentette ki Andrej Babis, az ANO elnöke szerdán Prágában sajtótájékoztatón.

A múlt hétvégi képviselőházi választáson győztes mozgalom vezetője azt mondta: Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak fegyvert Ukrajnának.

A nagy kaliberű lőszerek beszerzésével kapcsolatos cseh kezdeményezésről Andrej Babis azt mondta, hogy az jó volt, de az ilyen dolgokkal közvetlenül a NATO-országoknak kellene foglalkozniuk, s a kezdeményezésnek transzparensnek kellene lennie. Babis szerint egy magáncég tízmilliókat keresett a cseh kezdeményezésen.

"Ha kormányon leszünk, akkor a cseh fegyvergyáraknak feltesszük a kérdést: akarnak fegyvereket szállítani Ukrajnába? Ezzel nincs gondunk" - jegyezte meg Andrej Babis. Rámutatott, hogy Csehország évente 60 milliárd koronát fizet be az Ukrajnát segítő Európai Unió kasszájába.

"Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának" - szögezte le. "Csehország számára sincs pénzünk. Úgy gondolom, hogy eddig közvetlen módon segítettünk Ukrajnának, most pedig az Európai Unión keresztül fogjuk ezt tenni" - tette hozzá.

A választáson győztes politikus már korábban több ízben kétségeket fogalmazott meg a lőszerbeszerzési kezdeményezéssel kapcsolatban; azt állította, hogy nem átlátható, s csak magáncégek keresnek rajta. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter visszautasította a bírálatokat. A cseh kezdeményezés által eddig mintegy 3,5 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott az orosz agresszió ellen küzdő Ukrajna - mutatott rá a CTK hírügynökség.

(MTI)