Háború, Külföld :: 2025. november 23. 16:15 ::

Manfred Weber továbbra is háborús pszichózisban szenved

Az Európai Unió európai NATO-vá alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.

"Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra" - hangoztatta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy "történelmi pillanatokat élünk" jelenleg. Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem "mindannyiunk biztonságáról".

A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni - fűzte hozzá.

(MTI)