Zelenszkij most már feladná Ukrajna NATO-törekvéseit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy Ukrajna a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO-tagsági törekvéseit.

"Ukrajna kezdettől fogva a NATO-hoz való csatlakozásra törekedett, ezek valódi biztonsági garanciák. Néhány amerikai és európai partner nem támogatta ezt az irányt" - közölte egy újságírókkal folytatott WhatsApp-beszélgetésen.

"Így aztán ma Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú biztonsági garanciák, az Egyesült Államok által számunkra nyújtott, az 5. cikkhez hasonló garanciák, valamint az európai kollégák és más országok - Kanada, Japán - biztonsági garanciái lehetőséget nyújtanak egy újabb orosz invázió megakadályozására" - magyarázta Zelenszkij, hozzátéve, hogy ez kompromisszumot jelent Ukrajna részéről.

Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező érvényűeknek kell lenniük.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is követelte, hogy Ukrajna hivatalosan mondjon le NATO-tagsági törekvéseiről, és Moszkva azt is leszögezte, hogy Ukrajnának semleges országnak kell lennie, és a NATO csapatait nem lehet Ukrajnában állomásoztatni.



Volodimir Zelenszkij állami kitüntetéseket ad át Ukrajna védőinek a Rakétaerők és Tüzérség Napja, valamint a Műszaki Csapatok Napja alkalmából 2023. november 3-án (Fotó: Ukrán Elnöki Sajtószolgálat)

Zelenszkij az amerikai küldöttekkel és az európai szövetségesekkel való berlini találkozóra készülve "méltóságteljes" békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát.

Az ukrán elnök korábban arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Oroszország között nem zajlanak közvetlen tárgyalások.

Zelenszkij szerint a jelenlegi frontvonalakat megtartó állapot méltányos lenne a tűzszünethez.

Friedrich Merz német kancellár hétfőn csúcstalálkozón látja vendégül Zelenszkijt és az európai vezetőket a német fővárosban.

Zelenszkij közlése szerint Ukrajnában több százezren még mindig áram nélkül vannak az ukrán infrastruktúrára mért újabb orosz csapások következtében.

"Oroszország elhúzza a háborút, és minél nagyobb kárt akar okozni a népünknek" - hangsúlyozta az ukrán elnök.

(MTI)