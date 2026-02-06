Háború :: 2026. február 6. 11:08 ::

Leszerepelne a NATO egy orosz támadás során egy szimuláció szerint

Egy volt német és NATO-tisztviselők által lebonyolított szimuláció arra a megdöbbentő következtetésre jutott, hogy Moszkva napok alatt elérhetné céljait egy litvániai támadás esetén. A szimuláció szerint a Kreml egy kitalált humanitárius válságra hivatkozva foglalná el a kelet-litvániai Marijampolét – egy stratégiai fontosságú várost, amelyen keresztül Oroszországot és Belaruszt összekötő út halad.

A 2026 októberére kidolgozott szcenárió szerint az amerikai vezetés hiánya és a NATO-tagállamok habozása lehetővé tenné, hogy Moszkva mindössze 15 ezer katonával napok alatt ellenőrzése alá vonja a régiót.

„Az oroszok anélkül érték el céljaikat, hogy saját erőik nagy részét bevetették volna” – mondta Bartlomiej Kot lengyel biztonsági szakértő, aki a gyakorlaton a lengyel miniszterelnök szerepét játszotta.

A gyakorlat szerint Oroszország humanitárius missziónak álcázná az inváziót. Az Egyesült Államok nem élne a NATO 5. cikkével, amely szerint minden tagállamnak meg kell védenie a megtámadott országot.

Németország tétovázna, a Litvániában állomásozó német dandár pedig nem avatkozna be. Lengyelország ugyan mozgósítana, de végül nem küldene csapatokat.

– Az elrettentés nemcsak a katonai képességeken múlik, hanem azon is, hogy az ellenség mit hisz szándékainkról. Tudtuk: Németország habozni fog. És ez elég volt a győzelemhez – mondta Franz-Stefan Gady katonai elemző, aki az orosz vezérkari főnök szerepét játszotta.

A gyakorlatot az orosz fenyegetéstől való európai aggodalmak fokozódása közepette tartották. Tavaly számos orosz drón és vadászgép sértette meg a NATO-légterét.

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter szerint Oroszország „egy éven belül képes lesz nagy mennyiségű csapatot mozgatni”, és már most növeli készleteit a NATO-határok mentén.