Az olasz parlament alsóháza szerdán támogatta, hogy újabb fegyverszállítmányt küldjenek Ukrajnába. Az intézkedést bizalmi szavazással fogadták el.
A képviselőház kétszázhét igen, száztizenkilenc nem szavazattal és négy tartózkodással adta a támogatását az újabb fegyverszállítmány küldéséhez.
A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány bizalmi szavazásra bocsátotta a kérdést.
A felsőház csütörtökön voksol.
Ez a tizenharmadik segélycsomag, amelyet a háború 2022. februári kezdete óta Róma Kijevnek biztosít. A mindenkori csomag pontos tartalmát titkosítják, de a képviselőház internetes oldalán közölt információk szerint logisztikai és civil célzatú eszközökről, berendezésekről, katonai felszerelésről van szó.
A csomag részét képzi az Olaszországba menekült ukrán állampolgárok tartózkodási engedélyének meghosszabbítása is.
Ez volt az első alkalom, hogy az olasz parlamentben a február 7-én alakult új politikai formáció, a Roberto Vannacci vezette Nemzeti Jövő (FN) is szavazott.
Vannacci korábban a Matteo Salvini vezette Liga párt második számú embere volt.
Pártjának tagjai a képviselőház előtt tüntettek "Stop a pénzzel Zelenszkijnek, nagyobb biztonságot az olaszoknak!" transzparenssel.
Roberto Vannacci úgy nyilatkozott, "nem a fegyverszállítmányt szavazta meg, hanem a jobbközép kormányt kívánta támogatni".
A SkyTG24 hírtelevízió számításai szerint a Kijevnek juttatott olasz segélycsomagok összértéke évenként megközelíti a hárommilliárd eurót.
(MTI)