Háború :: 2026. február 19. 14:53 ::

Zelenszkij: nem adhatjuk csak úgy oda a Donyec-medencét az oroszoknak

Ezrek, tízezrek haltak meg a Donyec-medence védelmében, ezért Ukrajna nem adhatja egyszerűen csak úgy oda a területet Oroszországnak - jelentette ki Volodimir Zelenszkij Piers Morgan brit újságírónak adott interjújában, amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség szemlézett csütörtökön.

"Csak úgy feladni? Nem tudom támogatni ezt az elképzelést, és nem vagyok biztos abban, hogy az embereink készek lennének erre, miután ukránok ezrei, tízezrei haltak meg Ukrajna ezen részének védelmében" - magyarázta az államfő. Kiemelte, hogy a Donyec-medence kérdésében nem csupán területről van szó, hanem az emberekről és az állam védelmének stratégiájáról is.

"A Donbasz része függetlenségünknek, és értékeink közé tartozik. A szabadság számunkra nem csak egy üres szó" - tette hozzá Zelenszkij.

Hangsúlyozta egyúttal, hogy Ukrajnának nemzetközi biztonsági garanciákra van szüksége, de még ezek megléte esetén sem tudja senki garantálni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem próbálja meg újraindítani az agressziót Ukrajna ellen. "Minden tiszteletem Amerikáé mint erős országé, de biztonsági garanciákra van szükségünk. Senki sem adhatja a szavát arra, hogy Putyin nem tér vissza ismét" - mondta az elnök.

(MTI nyomán)