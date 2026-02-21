Háború, Anyaország :: 2026. február 21. 22:48 ::

Ukrajna elítélte a szlovák és a magyar kormány hozzáállását az energiaszállítmányokkal kapcsolatban

Ukrajna visszautasítja és elítéli a szlovák és a magyar kormány "ultimátumát és zsarolását" az Ukrajna felé irányuló energiaszállítmányokkal kapcsolatban - közölte szombaton a kijevi külügyminisztérium.

"Ultimátumokat inkább a Kremlnek és semmiképpen sem Kijevnek kellene címezni" - állt a tárca közleményében.

Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton azt közölte: "amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás (a Barátság vezetéken) Szlovákiába, megkéri az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást".

A kijevi külügyminisztérium azt közölte: az ilyen intézkedések "provokatívak, felelőtlenek, és a teljes régió energiabiztonságát fenyegetik".

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló szállítmányok a Barátság kőolajvezetéken január végén álltak le. Ukrajna állítása szerint a vezetéket ért orosz dróntámadás miatt függesztették fel az olajszállítást.

(MTI)