Ukrán képviselő: pénzügyi tragédia küszöbén állunk

Ukrajnának már áprilisban nem lesz miből fedeznie a költségvetési kiadásait, az országot pénzügyi katasztrófa fenyegeti - jelentette ki hétfőn Danyiil Hetmancev, a Nép Szolgája kormánypárt parlamenti képviselője, a törvényhozás pénzügyi bizottságának elnöke.

"Úgy érzem, hogy pénzügyi tragédia küszöbén állunk. A pénzügyminiszter is így van vele. Mert áprilisban nem lesz miből fedezni a kiadásokat" - idézte az UNIAN ukrán hírügynökség a politikust.

Az ukrán szakértők áprilist tekintik végső határidőnek az Ukrajna partnereitől várt pénzügyi segítség beérkezésére. Jelenleg a költségvetés kiadásait több tétel esetében az év későbbi időszakaira előirányzott pénzeszközök előrehozatalával fedezik.

Hetmancev arra sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadjon el több olyan adóügyi törvényjavaslatot, amelyeket a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Unió a további finanszírozás feltételéül szabott.

Kijev jelenleg egy új, 8,1 milliárd dollár összegű, 48 hónapos futamidejű program elindításáról tárgyal az IMF-fel Ukrajna számára. Ehhez a kijevi vezetésnek adóemeléseket tartalmazó törvényjavaslatokat kell elfogadnia.

A jelenlegi, 15,6 milliárd dollár összegű, kiterjesztett IMF-hitelprogram 2023-2027-re szól, azonban a kijevi vezetés új program elindítását kérte a Nemzetközi Valutaalaptól.

(MTI)