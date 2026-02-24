Háború :: 2026. február 24. 15:35 ::

Ukrán állami vállalat: az áramimport a szlovák döntés ellenére folytatódik

Ukrajna továbbra is importál villamos energiát a szomszédos uniós országokból - közölte az Ukrenerho ukrán állami áramszolgáltató vállalat kedden, egy nappal azután, hogy Szlovákia leállította a szomszédos országot támogató sürgősségi áramsegélyt.

Az Ukrenerho a Telegramon közölte: az Ukrajnába érkező áramot az Ukrajnával és Moldovával szomszédos EU-országokból biztosítják az összeköttetési kapacitásra kiírt aukciók eredményei alapján. A szlovák rendszerüzemeltető adatai is azt mutatják, hogy az ukrajnai export folyamatos.

Az Ukrenerho hétfői közleményében hangsúlyozta, hogy a szlovák export esetleges teljes leállása nem érintené érdemben Ukrajna áramellátását, mivel az ország legutóbb több mint egy hónapja kért áramsegélyt, ráadásul csak kis mennyiségben. Ukrajna az uniós tagállamoktól kereskedelmi szerződéssel vagy sürgősségi áramsegélyként szerez be villamos energiát, jellemzően rövid időre és viszonylag kis volumenben.

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn közölte, hogy a szlovák villamosenergia-hálózat üzemeltetője addig nem teljesíti Ukrajna sürgősségi igényeit, amíg a Barátság kőolajvezetéken a Közép-Európába irányuló olajszállítás nem indul újra.

(MTI nyomán)