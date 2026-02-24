Háború :: 2026. február 24. 21:38 ::

Mintegy 1700 sebesült ukrán katonát kezeltek Németországban az utóbbi négy évben

Mintegy 1700 sebesült ukrán katonát kezeltek Németországban az ukrajnai háború utóbbi négy évében - közölte kedden a berlini egészségügyi minisztérium.

A tárca szerint a pácienseket különböző németországi kórházak között osztották szét, s a német állam az idei évre 25 millió eurót (csaknem 9,5 milliárd forint) különített el erre a célra.

"Továbbra is magas szinten a hajlandóság segíteni Ukrajnának, ideértve az egészségügyi ágazatot is" - hangsúlyozta Nina Warken német egészségügyi miniszter.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint számos támadás érte Ukrajna polgári infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi intézmények elleni több mint 2800 csapást.

Warken hangsúlyozta, hogy továbbra is kiállnak Ukrajna mellett, hozzátéve, hogy minisztériuma több mint 76 millió euró értékben nyújtott egészségügyi felszerelés formájában támogatást.

David McGuinty kanadai védelmi miniszter szintén kedden 300 millió kanadai dolláros (70 milliárd forint) új katonai támogatást jelentett be Kijev számára, és közölte, hogy az orosz árnyékflottához tartozó további száz hajót helyeznek szankciós listára.

Az újabb katonai segély részét képezi egy 2 milliárd kanadai dolláros csomagnak, amelynek nagy részét már tavaly bejelentették a novemberben elfogadott költségvetésben. A csomag részeként Kanada több mint 400 páncélozott járművet ajándékoz Ukrajnának, illetve meghosszabbítja az ukrán katonák kiképzését szolgáló programját.

Az ukrajnai háború kitörése óta Ottawa több mint 25,5 milliárd kanadai dollár támogatást nyújtott a kijevi vezetésnek, amiből 8,5 milliárd katonai segély.

(MTI)