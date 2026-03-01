Háború, Külföld :: 2026. március 1. 10:04 ::

Tiltakozások az amerikai diplomáciai képviseleteknél Bagdadban és Karacsiban

Tüntetők próbáltak meg betörni az amerikai diplomáciai képviseletekhez Irakban és Pakisztánban azután, hogy az amerikai-izraeli csapásokban meghalt Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah.

Az iraki fővárosban, Bagdadban több százan gyűltek össze a szigorúan őrzött kormányzati negyed, az úgynevezett Zöld Zóna bejáratánál, ahol az Egyesült Államok nagykövetsége is található. A tüntetők megkísérelték áttörni a biztonsági kordonokat, hogy elérjék a nagykövetséget. A biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a tömeget; szemtanúk beszámolói szerint gumibotot, éles lőszert, könnygázt és vízágyút is bevetettek.

A pakisztáni Karacsiban a rendőrség könnygázt alkalmazott, miután tüntetők áttörték az amerikai konzulátus külső falát. A helyi hatóságok közlése szerint a demonstrálókat visszaszorították az épülettől. A helyszínen lövések hallatszottak, és a konzulátus főbejárata előtt járművek gyulladtak ki. Áldozatokról nem érkezett jelentés.

Tiltakozások más pakisztáni városokban is voltak. Az északi, síita többségű Skarduban, a Gilgit-Baltisztán régióban tüntetők felgyújtották az ENSZ egyik irodájának épületét; a helyi kormányzati szóvivő szerint sérültekről nem érkezett hír. A keleti Lahorban több százan gyűltek össze az amerikai konzulátus előtt; a rendőrség erő alkalmazása nélkül akadályozta meg, hogy a demonstrálók megrongálják a biztonsági kaput.

(MTI)