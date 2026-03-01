Háború, Külföld :: 2026. március 1. 15:36 ::

A Hamász, a Hezbollah és a jemeni húszik is elítélték a zsidó agressziót

A Hamász vasárnap "gyűlöletes bűncselekménynek" nevezte az Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei életét kioltó amerikai és izraeli támadást, a jemeni síita húszi lázadók, Irán térségbeli támogatói pedig mártírnak nevezték az ajatollahot, akinek az öröksége ösztönzi "az Egyesült Államok és Izrael elleni folytatódó ellenállást".

"Az Egyesült Államok és a fasiszta megszálló (izraeli) kormány viseli a teljes felelősséget az Iráni Iszlám Köztársaság elleni, nyilvánvaló agresszióért és gyűlöletes bűncselekményért, valamint a térség biztonságát és stabilitását érintő súlyos következményeiért" - áll a palesztin szervezet közleményben.

A Hamász szövetségese, az Iszlám Dzsihád nevű palesztin szervezet "háborús bűnnek" nevezte Hamenei halálát.

Ali Hamenei "hosszú dzsihadista harcot folytatott az iszlám nemzet ellenségei, a cionisták és az amerikaiak ellen, és mártírként végezte be az életét Isten ellenségei és próféták gyilkosai keze által" - írta vasárnap a jemeni húszi lázadók Legfelsőbb Politikai Tanácsa.

A húszik szerint az ajatollah meggyilkolása "gyűlöletes bűncselekmény", valamint "minden nemzetközi törvény és norma nyilvánvaló megsértése".

Közleményt adott ki a libanoni síita Hezbollah is, amely szintén Irán szövetségese. Azt ígérte, hogy "szembenéz az Egyesült Államok és Irán agressziójával". "Bármekkora áldozatokkal is jár, nem adjuk fel (...) az ellenállást" - tették hozzá.

(MTI nyomán)