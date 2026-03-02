Háború :: 2026. március 2. 08:11 ::

Újabb rakéták érkeztek Izraelbe Iránból, a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz

Izraelben csendes éjszaka után reggel két hullámban támadtak rakétákkal Iránból, a libanoni Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz, Izrael a Hezbollahot lőtte válaszul a korábban onnan érkezett rakétákra.

Kora reggel kétszer is légiriadót rendeltek el az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt szinte az egész ország területén, de csak kisebb sérülésekről érkezett jelentés a mentőszolgálattól.

A Hezbollah éjszaka csatlakozott az Izrael elleni támadásokhoz. Libanonból drónokat indítottak Haifa térségébe és az északi területekre. A támadásoknak nem volt áldozatuk, de a drónok elfogása károkat okozott. A Szilárd fény nevű lézerrendszert is bevetették a drónok ellen.

Válaszul Izrael rakétatámadásokat intézett a Hezbollah állásai, fegyverraktárak és a Hezbollah infrastruktúrája ellen. "Támadó hadjáratot indítottunk a Hezbollah ellen" - jelentette be Éjál Zamír vezérkari főnök hétfő reggel.

"Nem csupán védekezünk, most támadásba lendülünk. Fel kell készülnünk több rendkívül intenzív harci napra. Erős védelmi felkészülésre és folyamatos, hullámokban végrehajtott támadó hadműveletekre van szükség, valamint arra, hogy minden adódó lehetőséget kihasználjunk"- tette hozzá Zamír.

(MTI nyomán)