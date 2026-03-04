Háború :: 2026. március 4. 11:59 ::

Irán igazságügyi vezetője halálbüntetéssel fenyegette meg a zsidó agresszió támogatóit

Irán igazságügyi vezetője halálbüntetéssel fenyegette meg szerdán azokat, akik bármilyen formában támogatják az Iszlám Köztársaság elleni amerikai-izraeli offenzívát.

Mohszeni Ejei Gholámhoszein az állami televíziónak adott interjújában azt mondta: "aki bármilyen formában együttműködik az ellenséggel, az ellenségünknek minősül. Bárki, aki az Egyesült Államok és a cionista rezsim akaratának megfelelően cselekszik vagy nyilatkozik, az ellenség oldalán áll, és a forradalmi iszlám elvek alapján a háborús időknek megfelelően kell vele bánni."

Az igazságügyi vezető annak a lehetőséget is felvetette, hogy a zavargások során letartóztatott irániakra halálbüntetés kiszabását kérjék, miután az ellenséggel való együttműködésért az iráni törvények szerint halálbüntetés jár.

(MTI)