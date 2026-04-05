Háború, Külföld :: 2026. április 5. 09:27 ::

Őrizetbe vették Kászim Szulejmáni rokonait az Egyesült Államokban

Őrizetbe vették az Egyesült Államokban az iráni Forradalmi Gárda néhai parancsnokának, Kászim Szulejmáninak a rokonait, miután visszavonták tartózkodási engedélyüket és vízumukat - közölte az amerikai külügyminisztérium.

A döntést Marco Rubio tárcavezető hozta meg azt követően, hogy megállapította, az érintettek már nem jogosultak az Egyesült Államokban tartózkodásra vagy oda belépésre.

A minisztérium szerint Hamideh Szulejmáni Afsárt és lányát péntek este vették őrizetbe, jelenleg az amerikai bevándorlási hatóságok felügyelete alatt állnak, és kiutasításra várnak. Hozzátették, hogy Afsár férje nem léphet be az Egyesült Államok területére.

A tárca közlése szerint Afsár "nyíltan támogatta az iráni rezsimet", és amerikai célpontok elleni támadásokat is méltatott. Marco Rubio egy a közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta: az amerikai kormány nem engedi, hogy az ország "Amerika-ellenes terrorista rezsimeket támogató külföldiek menedékévé váljon". (Arról elfelejtett értekezni, hogy Amerika és Izrael kezdte a háborút - a szerk.)

Nárdzsesz Szulejmáni, a néhai parancsnok lánya közölte, Hamideh Szulejmáni Afsárnak és lányának "semmi közük" az apjához, és hamisnak nevezte Washington állításait.

"Az Egyesült Államok olyan gyengévé és jelentéktelenné vált, hogy egy nagy ember ellen gyárt hazugságokat" - tette hozzá.

Kászim Szulejmáni, az iráni Forradalmi Gárda elitegységének, a Kudsz Brigádoknak a néhai parancsnoka 2020-ban halt meg Bagdad közelében egy amerikai légitámadásban, amelyet Donald Trump amerikai elnök rendelt el.

(MTI nyomán)