2026. május 24. 19:50

Négy halott miatt akarja összehívni Ukrajna az ENSZ BT-t

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT), valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte vasárnap a Kijev térségét ért kiterjedt éjszakai orosz légicsapások nyomán, a nemzetközi közösség kemény válaszát sürgetve.

Szibiha azzal vádolta Oroszországot, hogy "barbár rakétatámadásaival akarja kompenzálni elmaradó katonai sikereit a harctéren".

Csak Kijevben legalább két ember vesztette életét, Vitalij Klicsko polgármester szerint legkevesebb 81 sebesültje van a légitámadásoknak az ukrán fővárosban. Volodimir Zelenszkij legalább négy halottról és mintegy 180 sebesültről számolt be.

Az ukrán hatóságok szerint kormányzati épületek is károkat szenvedtek, így a külügyminisztérium és a kormány székháza is. Az épületekben azonban nem voltak sebesültek, tekintettel a vasárnapi munkaszüneti napra. Az ukrán sajtó szerint egy olyan ház is károkat szenvedett, amelyben az ukrajnai elnöknek lakása van.

"(Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) megpróbálja megfélemlíteni Ukrajnát azzal, hogy civileket támad és lakóépületeket, múzeumokat, iskolákat és a létfontosságú infrastruktúrát rombol" - mondta Szibiha. Szerinte az orosz elnök ezt azzal akarja elérni, hogy békés városokra lő ki közepes hatótávolságú rakétákat. "Nyomatékosan felszólítjuk partnereinket, hogy határozott multilaterális intézkedéseket hozzanak Oroszország elrettentésére és egy átfogó, igazságos és tartós békéra való rábírására" - tette hozzá.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi beszámolójában azt írta, hogy az orosz hadsereg "az ukrán fegyveres erők által az Oroszországi Föderáció területén található polgári célpontok ellen elkövetett terrorista támadásokra válaszul" Oresnyik és Iszkander típusú rakétákkal, valamint Kinzsal és Cirkon hiperszonikus fegyverekkel támadott ukrán katonai vezérlő központokat. A tárca közleménye szerint a csapás céljait elérték, az összes kijelölt célpontot eltalálták.

(MTI nyomán)