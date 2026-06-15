Háború :: 2026. június 15. 22:02 ::

Netanjahu úgy látja, szétzúzták az "iráni terrortengelyt"

Hétfő esti sajtótájékoztatóján Benjámin Netanjahu miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael amerikai segítséggel az Irán elleni háború során elhárította a nukleáris fenyegetést, és megmenekült a megsemmisüléstől.

Az újabb iráni háborút lezáró amerikai-iráni megállapodás nyomán összehívott sajtótájékoztatón Netanjahu emlékeztetett arra, hogy évtizedek óta küzd az iráni atomfegyver ellen, és ismét megígérte, hogy amíg ő Izrael miniszterelnöke, addig Iránnak nem lesz atomfegyvere.

Állítása szerint Izrael az Irán elleni háborúval elhárította a közvetlen megsemmisülés veszélyét, súlyos károkat okozott az iráni hadseregnek és gazdaságnak, miközben az izraeliek megmenekültek a tömeges haláltól és az iráni atomfenyegetéstől.

Kifejtette, hogy az eddigi jelentős sikerek ellenére tovább kell harcolni az országot fenyegető veszélyekkel, elsősorban a Hamásszal és a Hezbollahhal szemben. Hangsúlyozta, hogy ezeken a frontokon is komoly eredményeket értek el, több ezer "terroristát" öltek meg, majd hosszasan sorolta az elmúlt évek katonai sikereit.

Az izraeli kormányfő kijelentette, hogy Izrael "addig marad a libanoni, gázai és szíriai biztonsági övezetekben, ameddig szükséges".

Beszéde végén hat újságírónak engedélyezte a kérdésfeltevést. Egy erre vonatkozó kérdésre válaszolva közölte, hogy indul a következő parlamenti választáson.

Mindössze egyszer említette név szerint Donald Trump amerikai elnököt. Arra a kérdésre, hogy az Iránnal megkötött megállapodás ellentétes-e az álláspontjával, azt válaszolta: "Még nem tudjuk, milyen lesz a megállapodás. Trump elnök és én sokszor ugyanúgy látjuk a dolgokat, és vannak esetek, amikor kevésbé. Én Izrael biztonsági érdekeit képviselem."

Arra a kérdésre, hogy Izrael megnyerte-e a háborút, azt felelte: "Szétzúztuk az iráni terrortengelyt. A Hezbollah önmaga árnyéka lett. Gáza területének több mint 60 százalékát ellenőrizzük, és már nem jelent ránk fenyegetést."

Netanjahu azt állította, hogy "szervezett és módszeres erőfeszítés" folyik a háború eredményeinek lekicsinylésére. "Izrael erősen és szilárdan kerül ki ebből, és olyan vezetése van, amely tudja, mikor és hogyan kell okosan, bölcsen és határozottan kiállni az ország érdekei mellett."

Néhány perccel korábban politikai ellenfele, Naftali Bennett is sajtótájékoztatót tartott, amelyen Netanjahu "történelmi kudarcáról" beszélt, és kijelentette, hogy "az iráni rezsim leváltásához vezető visszaszámlálás akkor kezdődik el, amikor Izraelben leváltják a jelenlegi kormányt."

"Ennek a Netanjahu-kormánynak a kormányzati időszaka polgárháborús hangulattal kezdődött, az október 7-i mészárlással folytatódott, és most egy Iránnal szembeni történelmi kudarccal ér véget" - mondta Bennett.

Megígérte, hogy "visszaállítja Izrael biztonságát", és kijelentette, hogy "mindent" másképp csinált volna. Diplomáciai téren például felhasználta volna "a valaha Izrael iránt leginkább szimpatizáló amerikai elnöknél meglévő politikai tőkéjét kizárólag Izrael nemzeti érdekeinek szolgálatában". Ezzel Donald Trump amerikai elnök azon ismételt felhívásaira utalt, amelyekben Netanjahu büntetőperének megszüntetését vagy kegyelemben részesítését sürgette.

Bennett azt ígérte, hogy kormánya visszatérne a "gyors, erőteljes és döntő háborúk" biztonsági doktrínájához, szemben azzal, hogy Netanjahu "elhúzza a dolgokat". Emellett újjászervezné a nemzeti tájékoztatási rendszert is, "amelyet ez a kormány leépített".

Közölte, hogy bevezetnék a mindenkire kiterjedő kötelező katonai szolgálatot, és megszüntetnék a sorozás alóli kibújás állami finanszírozását. Szerinte amikor az izraeli hadsereg katonahiánnyal küzd, "ugyanazokat a területeket kell újra és újra elfoglalni, így pedig nem lehet győzni".

(MTI)