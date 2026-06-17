Háború :: 2026. június 17. 22:29 ::

Bulgária ellenez néhány oroszellenes szankciót

Bulgária nem támogatja az Oroszország elleni európai uniós szankciók azon elemeit, amelyek Kirill orosz pátriárkát érintik, illetve amelyek közvetlenül hatást gyakorolnának a Lukoil olajvállalatra vagy leányvállalataira - jelentette ki szerdán Szófiában Veliszlava Petrova külügyminiszter.

"Bulgária álláspontja egyértelmű. Olyan szankciókat támogatunk, amelyeknek valódi gazdasági hatásuk van, nem terhelik jobban a tagállamokat, mint a háborút folytató országot, és nem pusztán szimbolikus jellegűek - fejtette ki Petrova újságíróknak.

A külügyminiszter szerint a Kirill pátriárka elleni szankciók kedvező táptalajt teremtenének az Európa-ellenes propagandának, azt a látszatot keltve, hogy Európa beavatkozik az egyház belügyeibe.

"Az orosz pátriárka pénzeszközeinek befagyasztása egyes bankokban nem akadályozza a tevékenységét, bármilyen is legyen az" - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy az intézkedést inkább szimbolikusnak, mintsem valóban szükségesnek tartja.

Az ukrajnai háborút támogató orosz ortodox egyházfő neve rendszeresen felmerül az uniós szankciós listával kapcsolatban. Felvételét az EU feketelistájára 2022 júniusában Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnök blokkolta.

"Legfőbb célunk az ország energiastabilitásának megőrzése" - hangsúlyozta Petrova, hozzátéve, hogy ezt az álláspontot más tagállamok is osztják, amelyek fenntartásokat fogalmaznak meg az energiabiztonságukat érintő intézkedésekkel kapcsolatban".

Az EU hétfőn bejelentette, hogy 81 személlyel és szervezettel szemben vezetett be szankciókat Oroszország ukrajnai háborújában való érintettsége miatt. Eközben folytatódnak a tárgyalások az Ukrajna 2022. februári orosz inváziója óta életbe léptetett szankciók 21. csomagjáról.

(MTI)