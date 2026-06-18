Háború :: 2026. június 18. 22:19 ::

Irán legfelsőbb vezetője jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött keretmegállapodást

Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője csütörtökön fenntartásai ellenére jóváhagyta az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei által aláírt keretmegállapodást a közel-keleti konfliktus lezárásáról.



Fotó: EPA

Hamenei hangsúlyozta: arról biztosította őt Maszúd Pezeskján iráni elnök és más magas rangú tisztségviselők, hogy Irán jogai és az úgynevezett ellenállási front érdekei nem fognak sérülni. Hozzátette, hogy Pezeskján ezen felül arról is biztosította, hogy Washington túlzó követelései esetében nem fog engedni.

Az iráni néphez intézett szöveges üzenetében Hamenei kiemelte, hogy Pezeskján a legfőbb nemzetbiztonsági tanács vezetőjeként felelősséggel tartozik az iráni érdekek védelméért. Mindemellett - mutatott rá az Iszlám Köztársaság legfőbb vezetője - az Egyesült Államokkal folytatandó közvetlen tárgyalások nem jelentik majd az ellenség álláspontjának elfogadását.

Az iráni legfőbb nemzetbiztonsági tanács csütörtökön este bejelentette, hogy Irán minden szükséges intézkedést megtesz a Hormuzi-szoros aknamentesítésére az Egyesült Államokkal kötött megállapodásnak megfelelően.

"Ami az egyéb kérdéseket illeti, beleértve az aknamentesítést is, a szükséges intézkedéseket az iszlámábádi memorandum 5. pontjának megfelelően fogjuk megtenni" – áll a nyilatkozatban. Kiemelik, hogy figyelembe véve a Hormuzi-szoros vizeinek különleges körülményeit és bizonyos biztonsági fenyegetéseket, valamint a biztonságos hajózás biztosításának és a tengeri balesetek megelőzésének szükségességét, a hajóknak be kell tartaniuk a számukra kijelölt időpontokat és útvonalakat, ami lehetővé teszi az áthaladási kapacitás fokozatos növelését.

Az iráni testület bejelentette azt is, hogy Irán 60 napon keresztül nem fog díjat szedni a Hormuzi-szorosban. "Az iszlámábádi memorandumnak megfelelően 60 napon keresztül a kérelmezőktől semmilyen díjat nem szednek be, és az összes kapcsolódó költséget az Iráni Iszlám Köztársaság kormánya fedezi" - áll a közleményben, amelyben hozzátették, hogy az áthaladni kívánó hajók továbbra is kötelesek erről bejelentést tenni Irán Perzsa-öböl Felügyeleti Hivatalához, amely az összes kérelmet haladéktalanul elbírálja.

(MTI)