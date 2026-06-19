Háború, Külföld :: 2026. június 19. 08:21 ::

Nem lesznek ma amerikai-iráni tárgyalások Svájcban

J.D. Vance amerikai alelnök csütörtök este nem utazott Svájcba a tervezett iráni tárgyalásokra - derült ki a washingtoni Fehér Ház közleményéből.

Egy szóvivő szerint a közelgő technikai tárgyalások tervei még nem véglegesek. "Az amerikai küldöttség készen áll arra, hogy az első adandó alkalommal elinduljon. De ezeknek a tárgyalásoknak a megszervezése soha nem volt egyszerű vagy kiszámítható" - mondta.

Csütörtökön korábban Vance bejelentette az Iránnal folytatandó tárgyalások következő szakaszának hivatalos kezdetét, miután megkötötték a két ország közötti ellenségeskedés megszüntetését célzó keretmegállapodást.

A megállapodást eredetileg pénteken, Svájcban, Vance részvételével tartandó személyes ünnepségen tervezték hivatalosan aláírni, amelyen a tárgyalások következő szakasza is elindult volna. A szöveget mindkét fél már elektronikusan aláírta.

Vance korábban jelezte, hogy "ezen a hétvégén" Svájcba utazhat, de ezt nem tudja szavatolni.

Irán részéről nem tettek közzé információt küldöttségük esetleges svájci útjáról.

A svájci külügyminisztérium hivatalosan is megerősítette, hogy elmaradnak azok a tárgyalások, amelyeket péntekre terveztek az Egyesült Államok és Irán között a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen.

(MTI)