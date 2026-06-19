Háború :: 2026. június 19. 10:04 ::

Tömeges ukrán dróntámadás volt a zaporizzsjai atomerőműnél

Tömeges ukrán dróntámadás érte a zaporizzsjai atomerőmű szállítási részlegét - közölte az orosz ellenőrzés alá vont létesítmény sajtószolgálata pénteken a Telegram-csatornáján.

A tájékoztatás értelmében legkevesebb 14 találatot rögzítettek. Tűz keletkezett a szállítócsarnok egyik boxában. A támadás személyi sérülést nem okozott.

A közlemény szerint az efféle támadások zavart akarnak okozni az erőmű szállítási infrastruktúrájának működésében, megnehezítve a logisztikát és a személyzet szállítását, és további kockázatokat teremtve a létesítmény biztonságos üzemeltetése szempontjából.

A moszkvai védelmi tárca közölte, hogy az orosz légvédelem 133 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg 12 régió és a Fekete-tenger fölött.

(MTI)