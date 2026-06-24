Háború :: 2026. június 24. 19:35 ::

Iráni külügy: a nukleáris létesítmények ellenőrzéséről csak a végleges megállapodásban lesz szó

Irán csak az Egyesült Államokkal megkötendő végleges megállapodás keretében, és Washingtonnak a szankciók feloldására irányuló valóságos lépései után foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek a megtámadott nukleáris létesítményeihez és az iráni nukleáris anyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosak - jelentette ki szerdán az iráni külügyminiszter-helyettes az X-en.

Kazim Garibabadi - aki iráni részről a békemegállapodás technikai részleteivel foglalkozott az amerikai küldöttekkel folytatott tárgyalásokon - a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójának szerdai bejelentésére reagált. Ebben Rafael Grossi megerősítette, hogy a közeljövőben bizonyosan újraindulhat az iráni nukleáris létesítmények ellenőrzésére, hiszen ezek időpontjáról és helyszínéről tárgyalások folynak az iráni kormánnyal.

"A médiazajt nem lehet arra használni, hogy a tőle idegen tényekkel erőszakoljuk meg a valóságot" - írta Grossi szavaira reagálva Kazim Garibabadi; majd az iráni vezetés keddi kijelentését megerősítve hozzátette: Irán "nem tervezi ellenőrök beengedését a szóban forgó nukleáris létesítményeibe, és a nukleáris anyagokhoz való hozzáférésüket sem". Továbbá kijelentette, hogy Grossi már több alkalommal kért tőlük találkozót az ügyben, de az iráni fél elutasította ezt.

Noha a NAÜ főigazgatója szerint a Washington és Teherán által a közelmúltban aláírt egyetértési megállapodás "határozottan" kimondja, hogy az iráni magas dúsítású urán hígítására irányuló nukleáris tevékenységeket "a NAÜ fogja több körben ellenőrizni és felügyelni", az amerikai elnök és az iráni vezetés ellentétes értelmű nyilatkozatokat tett erről közzé az utóbbi napokban. Donald Trump amerikai elnök kijelentései szerint Teherán "maradéktalanul elfogadta" nukleáris létesítményeinek "legmagasabb szintű" ellenőrzéseit, az iráni fél viszont kedden cáfolta ezt.

A tavaly júniusban 12 napon át tartó amerikai-izraeli-iráni háború előtt Irán a NAÜ adatai szerint mintegy 440 kilogramm, 60 százalék feletti tisztaságúra finomított uránnal rendelkezett. Szakemberek szerint a hasadóanyag mennyisége több atomfegyverhez is elegendő lenne, amennyiben az uránt még tovább dúsítanák.

Az iráni nukleáris létesítmények egy részének tavaly júniusi lebombázása után Irán már júliusban felfüggesztette együttműködését a NAÜ-vel. Azóta csak néhány ellenőrzésre adott engedélyt az épen maradt busehri atomerőmű területén; az idén február 28-án kirobbant újabb amerikai-izraeli-iráni fegyveres konfliktus pedig véglegesen megszakította az ellenőrzési folyamatot.

(MTI)