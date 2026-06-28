Háború, Külföld :: 2026. június 28. 13:38 ::

Ukrajna ismét orosz kőolajfinomítókat támadott

Ukrajna vasárnapra virradóra két orosz kőolajfinomító ellen indított támadást a Krasznodari és a Jaroszlavli területen - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Folytatjuk azokat a műveleteinket, amelyek gyengítik Oroszország képességét a háború folytatására" - írta az államfő a közösségi médiában. A finomítók mintegy 300, illetve 700 kilométerre fekszenek Ukrajna területétől.

Venjaminy Kondratyijev, a Karsznodari terület kormányzója vasárnap a Telegramon azt írta, hogy tűz ütött ki a Szlavjanszk-na-Kubanyiban lévő finomítóban, amelynek következtében egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült a közeli településen.

Ez a finomító magánüzem, amelynek kapacitása napi mintegy százezer hordó. Az üzem hazai felhasználásra és exportra szánt üzemanyagot állít elő.

A Moszkvától keletre fekvő Jaroszlavli területen a kormányzó azt közölte, a régiót dróncsapás érte, és hogy ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be a fővárosba vezető egyes útvonalakon.

(MTI)