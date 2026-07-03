Háború :: 2026. július 3. 10:07 ::

Zelenszkij szülővárosát is orosz támadás érte

Többen meghaltak Ukrajnában egy éjszakai orosz támadásban, Oroszországban Moszkvához közeledő ukrán drónokat semmisítettek meg orosz légvédelmi erők. Ukrán bejelentés szerint 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtöki légitámadás áldozatainak a száma.

Legalább két ember meghalt és nyolcan megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban - közölték ukrán hatóságok péntek kora reggel a Telegramon.

Szumi régióban ketten vesztették életüket és egy ember megsebesült, amikor egy orosz drón egy magánházba csapódott - közölte Oleh Hrihorov, a regionális katonai közigazgatás vezetője.

Ugyancsak éjszaka a közép-ukrajnai Krivij Rih városában, Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosában hét ember megsebesült egy sűrűn beépített területet ért orosz rakétatámadásban - erről Olekszandr Vilkul, a város védelmi tanácsának elnöke számolt be.

Pénteken gyásznapot tartanak Kijevben, miután a legfrissebb adatok szerint legalább 27 ember meghalt és több mint 90-en megsebesültek az ukrán főváros ellen csütörtök hajnalban végrehajtott orosz támadásban. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 570 légi eszközt vetett be a támadás során, köztük 500 drónt.

Moszkvához közeledő négy ukrán drónt lőttek le az orosz légvédelmi erők az éjszaka és hajnalban - számolt be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A városvezető nem közölt részleteket. A moszkvai Vnukovo repülőtéren légi közlekedési korlátozást rendeltek el kora hajnalban.

Frissítés: Négy halálos áldozatt Szumi megyében

A legfrissebb adatok szerint négyen haltak meg az észak-ukrajnai Szumi megye Romenszkai kistérségét ért éjszakai orosz dróntámadásban, a Harkiv megyei Lozovában pedig hat ember sebesült meg a csapásokban, és több lakóépület megrongálódott - jelentették az illetékes ukrán hatóságok pénteken.

A pontosított információk szerint Szumi megyében két nő, egy idős férfi és egy két évnél fiatalabb kislány halt meg egy többlakásos épületet ért dróncsapás következtében - jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. A helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett, további három ember megsebesült - fűzte hozzá a megyevezető.

A Harkiv megyei Lozovában hat civil megsebesült a város lakóövezetét ért orosz légitámadásban - közölte az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A sebesültek között három gyerek is van, egyikük - egy 10 éves kislány - kórházi ápolásra szorul. A katasztrófavédelem jelentése szerint két családi házat ért találat, a becsapódáskor a lakók a pincében tartózkodtak, így senki sem halt meg.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre virradóra két irányított légirakétával és 105 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem az egyik rakéta mellett 82 drónt lelőtt, illetve hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 16 helyszínen 21 csapásmérő drón és a másik rakéta célba talált, további 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel.

(MTI)