Háború :: 2026. július 6. 17:35 ::

Trump szerint Putyin érzi a nyomást

Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.

Az elnök hétfőn a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, hogy "nagyon jó" telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkijjel a NATO-csúcs keretén belül fog tárgyalni.

"Putyin érzi a nyomást" - fogalmazott Donald Trump.

"Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni (a háborúnak), egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni" - hangoztatta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető.

Előzőleg a Fehér Ház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután - a NATO-csúcstalálkozót követően, sajtótájékoztatóját megelőzően - folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrajnai elnökkel, amit rögtön követ a találkozó Ahmed es-Saraa szír államfővel.

(MTI nyomán)