Háború :: 2026. július 20. 16:26 ::

Irán ismét támadást intézett több bahreini és kuvaiti támaszpont ellen

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn ismét támadást intézett kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen - jelentette a Taszním iráni hírügynökség.

A gárda a hírügynökséghez eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy a bahreini esz-Szahir légibázist és Bin Szalmán kikötőt, valamint a kuvaiti Árifdzsánt vette célba, azzal indokolva a műveleteket, hogy az említett bázisokon amerikai katonák állomásoznak, valamint leszögezte: folytatja a térségben lévő amerikai egységek elleni drón- és rakétatámadásait.

A bahreini belügyminisztérium az X-en felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre, a kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg.

Ugyancsak hétfőn Maszúd Pezeskján iráni elnök kijelentette: hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal.

(MTI)