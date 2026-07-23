Háború :: 2026. július 23. 08:34 ::

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen - közölte szerdán a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben.

Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy két hétben rendszeresen, washingtoni idő szerint a késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult.

(MTI)