A hvg.hu cikkismertetője ezzel a két mondattal indul:

Fordítsuk le ezt magyarra. Sok fiatal és zsidó szeretne kivándorolni, s mellettük a magasan kvalifikált munkaerő is (így teljes egészében, kivétel nincs) elhagyja Magyarországot. Tehát kik is hagyják el az országot? Három társadalmi réteg: 1./ fiatalok, 2./ zsidók, 3./ magasan kvalifikált szakemberek. Amiből az is következik, hogy sem a fiatalok, sem a zsidók nem magasan kvalifikáltak. Zsidók és nem magasan kvalifikáltak? Micsoda antiszemitizmus!

Az amerikai liberális lapnak egy 25 éves magyar diák, Imrényi Eszter nyilatkozott (az ő nevét elhallgatja a hvg.hu), aki csak annyit mondott, hogy bár szép országunk van, sok mindenre büszkék lehetünk, de mégis „távoznunk kell”. Ha minden igaz, Imrényi Szegeden él, Botka László városában. Hogy miként talált rá az amerikai lap, nem tudom.

A nem magasan kvalifikált zsidók részéről egy számomra ismeretlen, a fiatal Kertész Imrére hasonlító férfiú kesergett, Schönberger Ádám.

A hvg.hu ezt írja:

Tényleg nem jó olyan országban élni, amely (s nem ami) tele van gyűlölettel. Igaza van Széphegyi Ádámnak, de akkor fontolja meg, elmegy-e például fajtársai közé, Izraelbe, mert a zsidó állam fundamentuma bizony a gyűlölet. Ráadásul ott nem csupán szavakkal-szitkokkal lődöznek.

A hvg.hu idézi az amerikai lapnak azt a megállapítását, mennyire erős az antiszemitizmus hazánkban. Egy 2017-es felmérés szerint „a megkérdezett magyarok negyede nem szeretné, ha családjában lenne zsidó, minden hatodik megkérdezett pedig ódzkodna attól, ha szomszédja zsidó lenne”. Ez miért antiszemitizmus? Nincs joga a magyarnak eldönteni, kikkel akar együtt élni? Hány cionista szeretne muszlim fundamentalisták, vagy (ellenpéldaként) békés magyarok között élni, netalán velük házasodni?

A hvg.hu sajnos nem ismertette az amerikai liberális lap cikkének egyik fontos részletét, mert talán a szerkesztőségben is érezték, hogy ez már sok lenne a jóból. Az amerikai cikkben ugyanis a szokott rituálé szerint szó esik a holokausztról (tudjuk, minden út oda vezet), s ennek kapcsán arról, hogy a 440 ezer zsidó deportálásához vezető magyarországi antiszemitizmusnak hosszú előtörténete van. Aztán megszólal egy Heller Mária nevű zsidó szociológus (őt sem idézi a hvg.hu), aki azt a hitvallást teszi, hogy hazánkban nagyon erős az antiszemitizmus, s egyre erősebb lesz. Heller Máriáék ezért tovább tiltakoznak a Szabadság téren, a német megszállás áldozatainak emlékére állított szobor előtti holokausztos szemétdomb körül.

Az amerikai lap megszólaltatott még egy zsidót (hogy melyik zsinagógában bírták szólásra, az nem derül ki a cikkből), Hegedűs Pál matematikust, aki ezt mondta:

It’s not just Hungary. Everywhere you go, this fascist attitude is ... rising.