Lakatos Lajos filozófikus hangulatban volt

No de ki az a Lakatos Lajos? Azon túl, hogy „filozófus”, ő a Kamarás-féle Opre Roma párt alelnöke, és ha már ilyen komoly bölcselőkkel rendelkeznek, mi sem volt természetesebb, mint hogy megossza a nagyérdeművel gondolatait augusztus 20-a kapcsán.

A helyesírás végett mindenképpen érdemes megtekinteni az eredeti bejegyzést is, azon túlmenően viszont szemezgessünk, foglaljuk össze, mit írt a filozófikus alkatú alelnök.

Mindenekelőtt azzal kezdi, az „állampolgársága szerinti közösség” ünnepel. Mármint az államalapítást, ezzel rögvest tisztába is teszi, hogy neki a magyarság csak papíron közössége, más tekintetben nem.

Az államalapítás körüli történelmi ismereteit csillogtatva boncolgatja, mit tett Szent István, azért avatták szenté, mert erőszakos volt, de ezen most lépjünk tovább, ugyanis pár mondattal odébb már egyértelművé teszi, van neki egy „származása szerinti” közössége is. Legnagyobb fájdalmára viszont ennek nincs állama. Pontosabban szólva úgy fogalmaz, még/már nincs állama. De mikor is volt? Lakatos fájlalja továbbá azt is, hogy nincs a „származása szerinti” közösségének hadserege, jelentős materiális és inmateriális java, valódi elitje…

Értetlenül áll az előtt is, hogy a régészet, a genetika (hoppá, ez nem rasszizmus?!), a művészettörténet sem foglalkozik velük, csak és kizárólag a szociológia. No meg a kriminalisztika és a bűnügyi statisztika, de ezt már csak én teszem hozzá.

Sommázva véleményét, egyfajta záróakkordként kiáltja a világnak; ezer kérdés van bennem e napon!

Számunkra viszont az a lényeg, hogy ebből a bejegyzésből is tökéletesen látszik, nem tekintik magukat a magyar nemzet részének, saját államot szeretnének, tehát továbbra sem tettek le az „önálló roma tartomány” víziójának megvalósításáról. Az jelen pillanatban más kérdés, hogy önmaguktól erre képtelenek lennének, és úgy tűnik, nem őket, hanem a hamarosan induló Dikh TV-t támogatják a háttérből hatalmas pénzösszegekkel, de bármikor képbe kerülhetnek ők is, tartsuk rajtuk a szemünket…

Mert persze elhumorizálunk Kamarás és Lakatos „filozófálgatásán”, mert a maga nemében valóban vicces, de elnézve a demográfiai mutatókat, és az előbb említett Dikh TV-t, melynek volt pénze teleszórni óriásplakátokkal az országot, és ismerve például a törökszentmiklósi uszító jelenlétüket, nem is lenne meglepő, ha a Dikh TV első politikai műsorában a vendég a szóban forgó cigány „filozófus” volna.

Lantos János – Kuruc.info