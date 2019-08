Publicisztika :: 2019. augusztus 26. 19:18 ::

Őserdők hősei

Reklám





Kár lenne tagadni, hogy valami nincs rendben a Földünkkel. A természet semmibevétele, a több évtizedes pazarló életvitel, a harmadik világ népességrobbanása és még egy sor egyéb probléma megtette a hatását.

Persze ez – sokak hibás véleménye ellenére – egyáltalán nem jelenti a bolygó végét. Igazság szerint előbb fog eltűnni, vagy háttérbe szorulni az ember, minthogy a Föld de facto megsemmisüljön. Az egyre több környezetvédelemmel kapcsolatos megnyilvánulás (akár politikusoktól, akár nem), a közösségi médiában elszaporodó környezetvédelmi témák sorai és az ezzel kapcsolatos szorongás/hiszti/nemtörődömség kiváló indikátora annak, hogy valóban válaszúthoz érkeztünk, vagy inkább már el is hagytuk azt.

Az igazság viszont az, hogy rengeteg olyan botcsinálta „környezetvédő” van, akik látva, hogy most „jó buli” természetvédelemmel foglalkozni, kiposztolnak Facebookra egy képet az égő Amazonasról és azt hiszik, hogy ők a világ legnagyobb természetvédői. Persze, ők rendszerint csak a saját megszokott kényelmüket és egzisztenciájukat féltik, illetve ezek elvesztésétől rettegnek. A tudatlan egyéneket pedig potenciálisan szívhatják majd fel a balliberális tömörülések, akik menetből megvezetik a szerencsétleneket . Kapóra jön ez nekik, hiszen mindig kell egy-egy fontos téma, amire rátelepedhetnek, és amit megronthatnak. Magyarországra kivetítve pedig még színtelenek és jellegtelenek is – az utánfutónak használt Jobbikkal együtt – így nem árthat a „friss vér” az elmeszesedett érvfalakba.

Hónapokkal ezelőtt írtam arról , hogy a jobboldal ősi hibát vétett akkor, amikor hagyta parlagon heverni a környezetvédelemmel kapcsolatos témákat és úgy gondolom, ez a megállapításom – globális szinten is – időszerűbb, mint valaha, mindamellett, hogy örömmel látok a jobboldal részéről is fokozódó figyelmet a természetvédelem iránt.

Bizony, az Amazonas pusztulása egy tagadhatatlanul súlyos probléma, de nem segítünk a Földön sem a #prayforamazonia képekkel, sem a hatezredszerre kiposztolt fotókkal, amelyeken az égő erdőt láthatjuk. A szárnyra kelt különböző kamuhírekkel, régebbi tűzesetekről szóló fotók megosztásával meg aztán még annyira sem. Ha valaki mégis megoszt ilyeneket, az egyaránt lehet személyes tudatlanság, esetlegesen szándékos félrevezetés is, utóbbi inkább politikusok, hírességek, celebek körében, akik esetlegesen a brazil kormányt akarják nehéz helyzetbe hozni. Bolsonaro persze nekünk sem a kedvencünk, de érdemes megfigyelni, miként használja fel a „felvilágosult” baloldal és csatlósai a természeti katasztrófát arra, hogy egy jobboldali kormány pozícióit gyengítse (itt most a jelenség megértése kedvéért tekintsünk el attól, hogy csak a mai, magából kifordult világ nevezheti Bolsonarot „szélsőjobboldalinak”). Ezzel párhuzamosan pedig idiótábbnál idiótább ötletek születnek, miként lehet a lassan visszafordíthatatlant visszafordítani. Mit ne együnk, mit együnk, ezt vedd, azt ne vedd, ez jó, az rossz, de mégis jó. Húsz perc böngészés után az ember pedig rájön, hogy ezek az „ötletek” gyakran egymásnak is ellentmondanak.

Amin viszont nem tudok mosolyogni és sokadszorra is kiveri a biztosítékot, az a „vállalj kevesebb gyereket” kampány, amivel egyébként még egyet is tudok érteni, ha nem az amúgy is vészesen fogyó fehér rassz lenne a kizárólagos célközönség.

Legutóbb a liberális előadóművész, Ágoston László böfögött fel hasonló gondolatot, természetesen magyarul, magyaroknak címezve. Ágoston László és a többi „szakértő” miért nem Csádnak, Burundinak, Kongónak, Pakisztánnak, Indiának (folytathatnám a sort, legyen most ennyi elég) tanácsolja ezt a remek ötletet? Én lennék az egyik első lelkes támogatója. Európa környezetszennyezése ugyanis eltörpül a harmadik világ viselt dolgai mellett, legyen szó felgyülemlett szemétről, vízszennyezésről, erdőirtásról, vagy indokolatlanul magas születésszámról.

A hülyeségrollert persze a végtelenségig lehet tekerni a balliberális oldal részéről, csak éppen nagyobb a tét annál, semmint ez megengedhető lenne. Viszont Cseh Katalinnak van egy testhezálló feladatom, ha esetleg eljut ez az üzenet hozzá, remélem vállalja. A Planned Parenthoodot működésbe kéne hozni jó pár afrikai országban, ott sok hasznát vennénk a szervezetnek. Bizonyára a népszerűsége is az egekben tombolna.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info