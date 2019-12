1956-os szabadságfelkelésünk mind a mai napig kimeríthetetlen forrásként szolgál arra, hogy lelkünket újra és újra megacélozzuk nemzeti büszkeséggel. Nem csupán október 23-án, mert lehetetlen vállalkozás volna, hogy ebbe az egy napba, de akár a november 4-ig tartó időszakba zárjuk be a magyar, és bátran merem állítani, a világtörténelem egyik legkiemelkedőbb eseményét. Mindezért kötelességünk mindenkor tiszteletünket és hálánkat kifejezni, s minden „rejtett kincset” felszínre hozni, megismertetni a jelenkori generációval, mi ’56 szellemiségét reprezentálja.

63 évvel ezelőtt ezen a napon, december 4-én zajlott le az „asszonyok tüntetése” megnevezéssel illetett néma tiltakozás, melyet meglehetős homály fed, és igencsak feledésbe veszett. Pedig kiérdemelték, hogy emlékezzünk róluk.

De mi is történt ezen a napon? Az „asszonyok tüntetését” tulajdonképpen férfiak szervezték, egy a Péterfy Kórház alagsorában illegálisan nyomdát működtető értelmiségi csoport. Név szerint Abod László, Gáli József és Obersovszky Gyula. A felhívást december 1-jén tették közzé a szintén illegálisan működtetett Élünk c. szamizdat kiadványukban.

Ekképpen szólt:

MAGYAR ANYÁK! MAGYAR LÁNYOK, ASSZONYOK! MOST RAJTATOK A SOR!

Ezzel a felszólítással indult útjára ezekben a napokban sok ezer röplap, hogy mozgósítsa a magyar nők széles rétegeit, hogy a gyászos és mégis büszke emlékezés virágaival koszorúzzák hőseink sírjait, és hogy ugyanakkor ébresztői legyenek a magyar nők hagyományokban gazdag történelmi hivatásérzetének. Igen! Most rajtatok a sor, magyar lányok és asszonyok!

A magyar nők már jónéhányszor bebizonyították, hogy a legválságosabb történelmi helyzetekben is képesek megállni a helyüket. Büszkén emlékezünk nemzetünk történelmének hőslelkű asszonyaira: Dobó Katicára, Zrínyi Ilonára és a többiekre. Az ő utódaikhoz, mai asszonyokhoz szólunk most, akik - biztosan tudjuk ezt - nemcsak az elődök nevét érzik, hanem bátor, megalkuvást nem ismerő szellemüket is.

Nehéz, nagyon nehéz történelmi időket élünk. A forradalom szép ügyét vérbefojtották. Frissen hantolt sírok a város utcáin és terein. A temetőkben fakeresztek hosszú sorok: tizenöt-tizenhatéves legényemberkék és többgyermekes családapák nyugvóhelyei.

Sírok! Sírok! Sírok!...Megnyúlt, végtelen temetők...s mennyi sír a romok alatt...

Magyar anyák! A fiaitok nyugszanak itt!

Magyar asszonyok! A férjeitek zsarnokság ellen lázongó lelkiismeretét fojtották örök börtönbe a friss rögök...

Hiába haltak volna meg? Hiába áldozták volna hősi életüket? Tűrhetjük, hogy az ellenforradalom vádjával bemocskolják őket, s azt a csodás harcot, amelyre emlékezvén tisztelettel emeli meg kalapját a világ?

Nem, nem, nem!

Magyar anyák! Magyar lányok és asszonyok! Most rajtatok a sor! Roppant nagy a ti erőtök! Még a golyó sem fog Benneteket! A Ti néma, tiszteletreméltó tüntetéstek fegyverletételre kényszerít és szent ügyünk iránti tiszteletre szólítja fel még azokat is, akik képesek fegyvert szegezni az igazság és a nép legszentebb vágyai ellen!

Magyar asszonyok! Fejezzétek ki bátran, méltóságteljesen a nép akaratát. Parancsoló bátorsággal és méltósággal. Kezdjétek most ezzel a tüntetéssel és folytassátok egységes és határozott kiállással, ahányszor csak szükség van erre. Legyetek szent, igaz ügyünk élharcosai! Lépjetek most Ti a politikai élet küzdőterére - talán még soha nem volt erre olyan szükség, mint napjainkban! Neveteket megőrzik a fiúk és unokák és hálás, könnyes örömmel emlékeznek majd Rátok az eljövendő szabad századok!

MAGYAR NŐK! AMIKOR AZ ÓRAMUTATÓ 11-ET MUTAT, INDULJATOK A HŐSÖK TERÉRE! EMLÉKEZZETEK HŐS HALOTTAINKRA! MINDENKI LEGYEN OTT!