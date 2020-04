Publicisztika, Koronavírus :: 2020. április 15. 10:09 ::

Vegytiszta baloldaliság

Számomra a jobboldaliság és a baloldaliság kérdésköre létszemléleti spektrumon értelmezhető ellentétpár, ezért minden lényeges összevetést is elsősorban szellemileg kell elvégeznünk a kettő között. Ezért hát elsőrendűen, másodrendűen, és még harmadrendűen is ezen a síkon mozog a kérdés, csak aztán következik az ún. „gazdasági jobb- vagy baloldal”, s egyébként is, egy gazdasági modellnek önmagában nincs (eszmei) értéke, az vagy jó és műkőképes, vagy nem az. Persze, azért teljes mértékben nem választható el a szellemi tartalmaktól, hiszen minden cselekedet abból ered, milyen idea vezérli azt.

A természetellenes egalitárius törekvés kétségkívül a vegytiszta baloldaliság döntő ismérve. Való igaz, egyébként ez rávetül a gazdasági felfogásra is. Magyarul nem a vállalkozó kedvűt és a tehetségest jutalmazza, hanem a lustát és a tehetségtelent, jobban mondva az átlagos nívót az alacsonyabb fokon állóhoz igyekszik igazítani.

A Rotschild-bankház által egyengetett nemzetközi hálózat hazai letéteményese, a Momentum például ezt a fajta vegytiszta baloldaliságot viszi. Például akkor, mikor ifjúsági szervezetük azért emel szót, hogy a koronavírus-járványra hivatkozva „függesszék fel az iskolai bukást”.



Kép: Facebook

Bővebben nem fejtik ki (nem szokásuk), mit értenek ez alatt, de nem nehéz kitalálni: mivel úgy tűnik, a digitális oktatás ellenére is korlátozottan érhet véget az idei tanév, így felmerülhet, hogy érdemjegyként azt kapják a diákok, amelyet a csonka év alapján adhatnak a tanárok. És ez „igazságtalan”, hiszen aki márciusban bukásra állt, az nem javíthatja ki júniusig. Való igaz, ez tényleg nem a legigazságosabb. De vajon nem volna-e még nagyobb igazságtalanság, ha megfogadnák a TizenX javaslatát, és „felfüggesztenék a bukást?” Akkor mi történne? Érdemtelenül léphetne felsőbb osztályba az, aki erre nem érdemes? Miért nem azt mondják, éppúgy tartsák meg a pótvizsgát is?

Ehelyett ennyit közölnek:

Ne vegyük el a diákoktól a szebb jövő reményét csak azért mert külső tényezők közbe szóltak.

Valahogy erről az alábbi tanmese juthat eszünkbe:

Egy okos amerikai közgazdasági professzor egyszer kijelentette, hogy ő soha nem buktatott meg egy hallgatót sem, de a közelmúltban megbuktatott egy egész osztályt. Miért? Azért mert az osztály kitartott amellett, hogy az “Obama care” szociális program nagyon is jól működik. Nem lesz tovább szegény, sem gazdag, sőt mindenki egyenlő alapon fog élni és fogja érezni majd magát. A professzor azt mondta, OK, próbáljuk ki a tervet, és majd meglátjuk, kinek lesz igaza. Mától fogva mindenkinek az osztályzatát csak összeadjuk, és egy átlag osztályzatot fog kapni mindenki a végén. Jó? Így majd meglátjuk, kinek lesz igaza a végén. Az osztályban mindenki beleegyezett. A legjobb az 5-ös, a legrosszabb az 1-es osztályzat lesz. Az első teszt után mindenki 4-est kapott. Így azok, akik tudtak, mert sokat tanultak, reklamáltak, viszont aki kevesebbet tanult, az örült az osztályzatnak. A második teszt alkalmával a hallgatók, akik az első esetben keveset tanultak, még kevesebbet tanultak, és akik először sokat tanultak, úgy gondolták, hogy akkor ők minek igyekezzenek - és ők is kevesebbet tanultak. Így a második teszt eredménye csak egy elégséges 2-es lett. A harmadik teszt után mindenki elégedetlen volt, mert mindenki kevesebbet tanult, és mindegyik a másikakat okolta az alacsony eredményekért. Tehát senki nem volt megelégedve és mindenki megbukott. Ekkor a professzor azt mondta nekik, hogy a szocializmus ugyanilyen alapon nyugszik, és azért fog az is megbukni. Mert ha a jutalom elég nagy, a szorgalom is nagyobb, hogy valaki sikeres legyen. De ha egy kormány elveszi a jutalmat az igyekvőktől, hogy a lusta is jól járjon, senki nem fogja törni magát, ha Ő azért kevesebbet kap.



Portik Zalán, az ötletgazda

Ehhez már csak annyit tudok hozzáfűzni, ifjú momentumos fiúk és lányok, használjátok ki a rendelkezésetekre álló szabadidőt, a digitális oktatást, és tanuljatok, mert vélelmezem, a személyes érintettség mondatta veletek ezt a címeres ökörséget…

Sok sikert, kevesebb baromságot!

Lantos János – Kuruc.info