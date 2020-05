Publicisztika, Bevándorlóbűnözés :: 2020. május 16. 12:37 ::

Három haláleset

Amíg a világ továbbra is szinte kizárólag a koronavírussal foglalkozik, addig Európa szép lassan halad tovább a lejtőn. A különbség talán csak annyi, hogy most még az átlagosnál is kevesebb embert érdekel ez a szomorú tény. Bármiféle kutatómunka nélkül, csak az elmúlt pár napban legalább három olyan esetet tudok megszámolni, ami migránsok által elkövetett gyilkosságokról szól, és hangsúlyozom, hogy ezek csak azok az esetek, amelyeknek híre valamilyen úton-módon eljutottak Magyarországra is. Azonban van az esetek között még egy különbség. Nem a gyilkosság ténye, hanem hogy kit öltek meg s miért. Nézzük!

Svédországban bíróság elé áll egy Tishko Ahmed nevű kurd migráns, akit 17 éves svéd barátnője meggyilkolásával vádolnak. Az eset kirívóan brutális. A lány eltűnését 2019 novemberében jelentették be Wakesborgban, a szomszédok egészen pontosan 14-én éjszaka hallottak sikolyokat a "pár" házából. Wilma Anderssont "barátja" szétdarabolta, a lány fejét a kurd lakásán találták meg egy bőröndbe csomagolva. A jövevény még 2006-ban érkezett Svédországba, így bőven lett volna ideje beilleszkedni. Ez láthatóan nem sikerült. Ahmed ennek ellenére tagadja a gyilkosságot, s azt mondta, "csak azért volt nála a lány feje, mert nagyon szerette, ha megölte volna, nem tartotta volna meg". 2018 nyarán egyébként már küldött Wilmának olyan üzeneteket, miszerint "miszlikbe akarja aprítani". A lány vérét a kurd késein és a nappalijában is megtalálták. Szemtanúk pedig azt állították, hogy a "pár" egyébként is sokat veszekedett.



Ahmed és az általa brutálisan meggyilkolt Wilma. Érdemesebb lett volna igazi svéd barátot keresnie... (forrás: voiceofeurope.com)

Jean Dussine, aki így látszatra valószínűleg nem tudná visszavezetni őseit a középkori Francia Királyságig, a cherbourgi menekültsegítő civil szervezet vezetője is brutális halált halt . Dussine még a liberális francia államot is többször bírálta, mert úgy gondolta, nem tesznek meg mindent a menekültek segélyezéséért. Mondjuk ő legalább nem csak a száját jártatta, még a saját házába is szállásolt el sáskákat. Az egyik közülük meg is ragadott egy vasrudat, és halálából agyonverte jótevőjét.



Jean Dussine menekültsegítő. Vajon élete utolsó másodperceiben rádöbbent hibáira?

Ismét Svédország. Tommie Lindh, egy 19 éves fiú életét adta azért , hogy megvédjen egy svéd lányt, akit szudáni migránsok akartak megerőszakolni. Az egyik néger nemes egyszerűséggel leszúrta a közbeavatkozó Tommie-t, majd végül megerőszakolták a 14 éves lányt is. A tett helyszínén több fehér is tartózkodott, ám egyedül Tommie-ban volt annyi bátorság, hogy közbeavatkozzon. A fiatal fiú egyébként nemzetiszocialista volt, a svéd ellenálláshoz tartozott. Bajtársai egy emlékvideót is készítettek neki.



A 19 éves Tommie Lindh, aki saját élete árán is megvédett egy 14 éves svéd lányt (forrás: nordfront.se)

Ez a három hír pár nap leforgása alatt keletkezett, s ehhez adjuk hozzá azt, hogy minden bizonnyal vannak eleve fel nem derített esetek is. Halál és halál között természetesen nem teszünk különbséget, azok körülményei között viszont igen.

Jean Dussine esete különösebben nem igényel bővebb magyarázatot, remekül megvilágítja, hogy hová vezet a bevándorlás problémájának liberális "kezelése", s végtére is teljesen mindegy, hogy a férfi szándékosan erodálta Európát, vagy tényleg ennyire naiv volt (mivel a házába is befogadott "menekülteket", esetében az utóbbi az esélyesebb). Azt hiszem, ezt hívják karmának.

A fiatal lány, Wilma Andersson halála is tragédia, ellenben muszáj megfogalmaznunk pár kérdést is. Milyen fantáziát és normális kapcsolatra való alkalmasságot látott ebben az Ahmed nevű előemberben, és miért élt még mindig vele annak ellenére, hogy 2018 nyarán már fel akarta őt darabolni a lovagja? A számunkra normális, eredeti kérdés persze úgy hangzana, hogy egy szép, fehér fiatal leányzó egyáltalán miért kezd Ahmed-félékkel, de úgy érzem, ez a kérdés az elmúlt évek tükrében még költői kérdésnek is nevetségesen hatna. Mindezek tükrében ne feledjük, hogy egy 17 éves lányról beszélünk, a fiatalok pedig különösen ki vannak téve a folyamatosan ránk zúduló médiamocsoknak, így a saját felelőtlenség ellenére minden áldozatot a világhódítók és csatlósaik által működtetett, "toleranciára" épülő liberális világrend juttat oda, ahová.

Tommie Lindh ezzel szemben pontosan azért halt meg, mert az Európán basáskodó idegenszívű vezetés és balliberális, kultúrmarxista tábora oda juttatta a kontinenst, ahová. Ahol egy-egy migránsok által elkövetett gyilkosság mindennapos, amelyeket a szivárványt hányó progresszív média természetesen le sem hoz, ahol lassan azokat nézik hülyének és megvetendőnek, akik ellenállást tanúsítanak, akik azt mondják, hogy Európa a veszte felé halad. Ahol Tommie gyilkosai ugyanolyan európai állampolgárnak számítanak, mint a kedves olvasók, vagy én. Amíg Dussine azon fáradozott, hogy minél több félemberrel árassza el a kontinensünket, addig egy 19 éves fiú gondolkodás nélkül adta az életét azért, hogy egyel kevesebb nemi erőszak történjen Svédországban. Jussanak eszünkbe ezek a különbségek a kellő pillanatokban!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Címlapkép: Wilma Andersson és Tishko Ahmed (forrás: lykten.no)