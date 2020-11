Publicisztika :: 2020. november 10. 09:16 ::

És ami Trumpon túl van…

Mert az csak az igazán lényeges, ami Donald Trump személyén is túlmutat, látni fogjuk, melyek azok. Idestova egy hete megy a harc, az egész világot foglalkoztatja, elhangzanak érvek pro és kontra, ez pedig természetesen az amerikai elnökválasztás. S tudjuk, jelen állás szerint Joe Biden az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke, de ehhez még Trumpnak és csapatának is lesz egy-két szava, és talán még a Legfelsőbb Bíróságnak is.



Fotó: Bloomberg

Ami egyébként a legnagyobb undort okozta számomra, hogy mikképpen ünnepelte Biden győzelmét világszerte az az embertípus, melyet politikai ébredésem óta ellenségemnek tekintek. Közönséges gazemberek, torzlelkű „világpolgárok”, fehérellenes rasszisták, genderisták, bolsevikok koalíciója, a teljes „Twitter- és Facebook-világ”. Értéknek tekintik mindazt, melyet én megvetek. Maguk mögött tudhatják az amerikai média támogatását, háttéremberek súlyos dollármillióit, ahogy összefoglalónévként illetik őket, a „deep state”-et.

Itthon is rikácsoltak magyarországi hűbéreseik, sőt, még Fluor Tomi is úgy érezte, meg kell szólalnia, s ha ő azt mondja, „visszatért kicsit a hite az emberiségbe”, már önmagában elegendő ok arra, hogy ne örüljünk. Mondják persze, Biden csak egy báb lesz, nem ő mozgatja majd a szálakat, de ez csak annál rosszabb. Mert a fentebb említett koalíció áll mögötte, például egy sötét lelkű nőszemély, Biden várható alelnöke, Kamala Harris. Címszavakban a következők várhatóak az eljövendő négy évben, s mint presszió a teljes világra hatással lesz, így hazánkra is: erőszakos LMBTQ-propaganda, korlátlan bevándorlás támogatása, fehérellenes rasszizmus, nemzetállamok lebontása, abortusz„jogok” szélesítése, és így tovább. És persze talán már evidencia normális gondolkodású körökben, hogy erre lehetőségük lesz, választási csalással érték el. Bocsánat, kiegészítem: erre még nagyobb lehetőségük lesz, mert bizony, a Trump-adminisztráció alatt is hatalmas lehetőségekkel bírtak, sajnos még egy amerikai elnöknek sincs akkora befolyása erre a háttérhatalomra, mint azt sok laikus gondolná.

De ha már említettem, Biden egy báb, fűzzük hozzá, itt nem is feltétlenül Trumpról van szó. Legalábbis nekünk semmiféleképpen sem itt kell megragadnunk a kérdést, mert azzal igen hamar rövidre is zárhatjuk. Mert az teljesen világos, a mi világnézetünk is értékrendünk szerint távol áll a tökéletes jelölttől. Magam például nyilván semmilyen módon nem tudok azonosulni filoszemitizmusával és az egeket verdeső Izrael-barátságával. Viszont közelítsük meg, hogy ennek ellenére nyilván Trump sokkal inkább megfelelt volna elnöknek számunkra, mint Biden.

Repesnek a boldogságtól, „soha ekkora számban nem szavaztak még elnökjelöltre, mint Bidenre”. De azt illedelmesen elhallgatják, soha ilyen sokan nem szavaztak még regnáló elnökre sem, mint Trumpra. Jelen állás szerint 71 millióan.

Velük ki foglalkozik? Mert voltaképpen mire szavazott 71 millió amerikai? Nem hiszem, hogy csak magára Trumpra (ahogy Biden esetében sem a személy volt meggyőző, nehéz is lenne ezt gondolni, alig lehet arra a szegény, demens vénemberre úgy tekinteni…), hanem arra, amit képviselt. Fogalmazzunk úgy, „valami másnak volt a megtestesítője”! Kilógott az elmúlt évtizedek elnökei közül, legyen az akár demokrata vagy republikánus. A politikailag korrekt halmazból lépett ki, még ha nem is minden tekintetben, de korábban az is elképzelhetetlen volt, hogy valaki így mégis amerikai elnökké tud válni. Felmutatott egy új lehetőséget azoknak, akik már belefáradtak a „PC”-be, egy olyan világ lehetőségét, ahol igenis ki lehet mondani a valóságot, hogy a multikulturalizmusnak léteznek káros hatásai, hogy a hagyományos értékek felvállalása nem „maradi” és „meghaladott”, a hazafiasság nem szégyen, hanem büszkeség, identitásunk alapértékei. S milyen érdekes, a „latinók” közül meglepően magas számban szavaztak Trumpra, holott az elnök kommunikációjában sokszor kerültekt negatív példaként terítékre, de azt is tudni kell, közöttük nagyobb számban találhatók konzervatívnak tekinthetők, így vélhetően ez volt az az üzenete Trumpnak, amely miatt mégis megajándékozták egy-egy vokssal.

Most ezt a hangot elképzelhető, hogy el lehet söpörni a hatalmas propagandagépezettel (CNN, Twitter, Facebook stb), közönséges választási csalásokkal. De ez a 71 millió amerikai megmutatta, annak ellenére is „kér abból”, amit Trump kínált, hogy a „deep state” mindent megtett annak érdekében, hogy ne győzzön. Nos, ez van Trumpon túl, az igény „valami másra”, s ahogy az amerikaiak nemzeti mottója szól, In God We Trust, Istenben bízunk, így bízzunk benne és harcoljunk érte hazánkban és Európa-szerte, hogy olyan erők győzedelmeskedjenek, hogy a jelenleg Biden győzelmének tapsolók döbbentek mondják: ennél még Trump is jobb lett volna!

Lantos János – Kuruc.info