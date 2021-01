Publicisztika :: 2021. január 16. 17:34 ::

Egy felháborító, ámde de cseppet sem meglepő döntés margójára

Nehéz eldönteni, mely érzésnek engedjen szabad utat magában az ember, a felháborodásának, vagy annak, ugyan miért lepődünk meg? Talán mindkettő jelen van ugyanakkora súllyal, mert a rosszat sohasem lehet megszokni, maximum elviselni. De meddig még?

Mint ismeretes, korábban a Minority SafePack elnevezésű kezdemény keretein belül egymilliónál is több aláírás gyűlt össze, ám az Európai Bizottság szerint nincs hatásköre az EU-nak, hogy a kisebbségi jogvédelem terén jogszabályokat alkosson.

Az Európai Bizottság az aláírásgyűjtés lezárulta és az Európai Parlament ajánlása után sem fog jogalkotási eljárást kezdeményezni a kisebbségi jogvédelem ügyében – derül ki a Bizottság pénteken közzétett összefoglalójából. A dokumentumból kiderül, hogy a bizottság szerint az EU-nak nincs általános jogalkotási hatásköre a nemzeti kisebbségek védelme és a kisebbségi nyelvhasználat terén, ez tagállami hatáskör, fogalmaznak.

Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságot messze hidegen hagyja a kárpát-medencei magyarság helyzete. Ez egyébként – véleményem szerint – kellően előre is vetíti azt, milyen sors vár majd a most futó, s úgy tűnik, lassan a kellő aláírásszám finisébe érő kezdeményezésnek, amelyet a székelyek kezdeményeztek, célja, hogy az EU egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől. Az uniós támogatások elosztásánál a legtöbb helyen ugyanis burkoltan hátrányba szorítják azokat a régiókat, ahol a kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben.

Ezek után sajnos nem várhatunk csodát.

Van abban valami különösen felháborító egyébként, hogy ez esetben „tagállami hatáskörbe” sorolják, tehát azt kéne elvárnunk, hogy magától cselekedjen Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia (persze Ukrajna és Szerbia nem tagállam még, de az előbbi esetében is ez a dédelgetett terv, társulási megállapodás van érvényben, az utóbbival pedig hivatalos tagjelöltként már évek óta folynak a csatlakozási tárgyalások, és Orbán a legnagyobb támogatójuk - a szerk.), úgyhogy ennyi erővel hihetünk a télapó létében is. Viszont mikor az merül fel, tagállami szinten szeretnék szabályozni az illegális migrációt, akkor ugyanezek fröcsögnek két pofával, hogy szó sem lehet tagállami hatáskörről!

Még személyükben is ugyanazokról van szó. Ugyanis a Minority SafePacket Vera Jourová döntése nyomán dobták a kukába képletesen szólva. De még az is lehet, hogy valóban fizikailag is a kukában landoltak a papírok.



Kép: Youtube

Az a valójában Európa-ellenes Vera Jourová, mert az Európa tradícióit romboló, a nemzetállami kereteket lebontani igyekvő törekvés mélyen ellenkezik a valódi európaisággal. Nos, ez a nőszemély máskor, más „kisebbségek” ügyében nem ilyen mértékadó, olyankor a leghangosabban oktatja ki az ellene szegülőket. Legyen az akár egyetlen európai nyelven megszólalni sem képes arab vagy néger, vagy torz beteglelkű, nemi identitásával tisztában nem levő „transz” és sok egyéb, a valóságban még csak nem is létező szexuális közösség (a gender szerint nem tudom, jelenleg hány „társadalmi nem” létezik…).

Újra csak megjegyezhetjük, tulajdonképpen egyedül vagyunk, másoktól nem várhatunk segítséget. Önálló és erős magyar érdekképviseletre van szükség, hiszen a kárpát-medencei magyarság sora elsősorban számunkra kell, hogy fontos legyen. Tegyünk azért, hogy ez így legyen. Csak úgy mellékesen, bár nem valószínű, hogy ezen gondolkodna, de Vera Jourovának azért nem tanácsos ezentúl Székelyföldre látogatnia, de ha az anyaországba tenné be lábát, azért fogadjuk meg, megmutatjuk neki, mi az igaz magyar vendégszeretet…

Lantos János – Kuruc.info

