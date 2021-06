Publicisztika :: 2021. június 19. 16:26 ::

Elvtársak egymás között

"Szegény" Jakab Péter nincs könnyű helyzetben, mióta pártja megszavazta a Fidesz által benyújtott, valójában viszont a Mi Hazánktól lopott gyermekvédelmi törvényt, amely kitér a pedofilok által elkövetett bűnökre is. A baloldali összefogásból egyedül a Jobbik támogatta az arcátlanul nyomuló homoszexuális lobbi megregulázását, már amennyiben valóban keményen betartják és betartatják a hozott törvényt – a Fideszt ismerve valószínűleg nem lesz így.

A kormánypártok híres-hírhedt következetlensége és a rendszeres megfutamodások ellenére a liberálisok 200%-on visítanak, mióta az országgyűlés megszavazta a törvényt. Bírálatok tömkelege érkezik külföldről és Magyarországról egyaránt, "celebek, énekesek, művészek" és egy sor más léhűtő áll ki a "másság" és a "szabad szerelem" mellett (ezek nagy része persze olyan, akik saját állításuk szerint "soha nem politizálnak", mégis, rendszeresen megnyilvánulnak, ha a legújabb liberális agymenést kell népszerűsíteni, vagy valami degenerációért kiállni). A gőzhenger nem kímélte Jakabot sem, aki hiába játszik a szivárványosokkal egyazon térfélen, kegyetlenül kapta – és kapja mind a mai napig – az ívet, mert most az egyszer önálló (?) véleményt mertek megfogalmazni (ebből is látszik, mennyire "jól" választottak maguknak új barátokat). Illúzióink persze ne legyenek. Nem azért szavazták meg, mert akár nyomokban is tartalmaznak még jobboldaliságot, hanem a szimpla patthelyzet miatt, amit a Fidesz szokás szerint praktikusan megteremtett. Jakabék nyilván nem aggathatták magukra a "pedofil" jelzőt, miközben a megmaradt és megtévesztett "ős"szavazóbázisuk egy része nyilván el is várta, hogy ezt a törvényt azért mégiscsak szavazzák meg.

Ezzel a húzással sikerült éket verni a hosszútávon amúgy sem életképes összefogás közé, ahol a többi párt holdudvara és szavazóbázisa most rázúdulhat a jobbikosokra. Ez annyira működik, hogyha valaki összeszedi minden lélekjelenlétét, és felnéz Jakab Péter Facebook-oldalára, csalódott baloldali kommentek tömegével fog találkozni. Így nemcsak a Jobbik helyzete gyengült az összefogás berkein belül, de potenciális új szavazókra sem számíthatnak, miközben a régiek közül rengetegen elszivárogtak, és tényleg csak a legvonalasabb pártkatonák maradtak a "helyükön".

Persze, ahogy a cím is sugallja, ezt egyáltalán nem azért mondjuk, mert sajnálnánk Jakab Pétert vagy a Jobbikot. Sőt, valahol egyfajta történelmi igazságtételnek is felfoghatjuk azt a politikai útvesztőt, ahová az egykori radikális párt saját magát pozicionálta. A teljes meghasonulás és az új szövetségesek iránti lojalitás kérdése olyan szituációk elé állítja a Jobbikot, ahol egész egyszerűen nincs jó választás, mert így is, úgy is buknak, bármelyik utat választják (mint amikor valaki annyit hazudik, hogy már ő maga sem tudja, kinek mit mondott, a végén pedig törvényszerűen lebukik). Ezt a folyamatot végignézni – mi tagadás – több mint jó érzés.

Felvetődik a kérdés, hogy a Jobbik megbeszélte-e szövetségeseivel, mi lesz a szavazás menete. A DK reakciójából arra a következtetésre juthatunk, hogy igen, a Momentuméból pedig arra, hogy nem. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a Jobbik egyedül a DK-val egyeztetett arról, miként kell viselkedniük ebben a harapófogóban, mint, ahogy az esetek túlnyomó többségében ez a két párt lépked vissza egymás javára a baloldali előválasztáson.

Apropó, előválasztás! Mindamellett, hogy az egész nem szól többről, mint haknizásról, Jakab miniszterelnök-jelölti ambíciói komolynak tűnnek, s noha az esélyesek között tartják számon, a megszavazott gyermekvédelmi törvény egyértelműen gyengítette a pozícióit. Ugyanezen okok miatt pedig, ahol jobbikos induló lesz jövőre, ott nyilvánvalóan kisebb lelkesedéssel fognak az illetőre szavazni az igazi keményvonalas liberálisok, ha egyáltalán leadják rá a szavazatukat ezek után.

Azt hiszem, talán pontosan ezt hívják úgy, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Ezzel párhuzamosan pedig játsszunk el a gondolattal, mennyire lenne élet- és döntésképes egy baloldali koalíció által irányított ország.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Korábban írtuk:

Kapcsolódó: