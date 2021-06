Extra :: 2021. június 17. 13:15 ::

Szegény Jakab Pétert már az új elvtársai is gyűlölik, és ki akarják rekeszteni :(((

"A baj akkor lesz nagyon nagy, ha mi, ellenzékiek is ki akarjuk egymást rekeszteni, csak azért, mert nem mindenről gondolkodunk ugyanúgy. Rengeteg gyűlölködő üzenetet kapok, most épp nem kormánypártiaktól, mert van egy kérdés, amiről mást gondolok, mint a többi ellenzéki párt" - panaszkodik bejegyzésében a Gyurcsány-szolga.



Természetesen a pedofilellenes, illetve gyermekvédelmi törvényről van szó, amit ők is megszavaztak, abban a reményben, hogy így továbbra is meg tudják szólítani a kormányellenes, magukat jobboldalinak gondoló agyalágyultakat, de ezek szerint nem mindenkinek sikerült felfogni a stratégiát... Pedig pont ezt a szerepet szánták nekik Gyurcsányék, ezért vették be őket a buliba, ezt számtalanszor elmondták. Ők csak akarták tenni, amit elvártak tőlük - és most ez a hála.

Jakab próbál még magyarázkodni, úgy, hogy közben a szerepének is megfeleljen, de aligha fog menni. Az ő választott szavazótábora ennyire bonyolult kérdéseket úgysem képes felfogni... Úgyhogy reméljük, ízlelgeti még, milyen a parizerkommandójának a dühe :)

Nem ítélek el senkit és nem is rekesztek ki senkit se származása, se szexuális beállítottsága okán. Az iskolákban igenis szükség van arra, hogy a gyermekek felvilágosítást kapjanak hozzáértő szakemberektől a szexuális másságról. Tudjanak róla, fogadják el. De nem értek egyet ennek a népszerűsítésével. (...) Egységesek vagyunk, mégis sokszínűek.